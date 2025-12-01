Безкоштовні кілометри від "Укрзалізниці" вже на підході? Які зміни хочуть внести у програму

"Подарункові" подорожі поїздами є частиною програми "Зимова підтримка"

Кабмін відправив на доопрацювання програму безкоштовних подорожей потягами "Укрзалізниці" УЗ-3000. Коли її ухвалять, кожен українець зможе безоплатно проїхати поїздами "Укрзалізниці" 3000 кілометрів.

Що треба знати:

Кабмін розглядає постанову про безкоштовні 3000 кілометрів Україною поїздами УЗ

За попередніми даними, програму реалізовуватимуть у два етапи

Ймовірно, скористатися безплатним проїздом можна буде лише на напрямках, визначених "Укрзалізницею"

Народний депутат Олексій Гончаренко спочатку повідомив, що Кабмін ухвалив програму, але пізніше уточнив, що її відправили на доопрацювання. Перша редакція програми визначала, що рамках ліміту 3000 км на одну особу на рік квиток і плацкарти коштуватимуть 0 гривень, однак це не розповсюджуватиметься на вагони класу СВ та поїзди "Інтерсіті".

Згідно з попереднім документом, запуск програми відбуватиметься у два етапи (з дати набрання чинності постанови до 23 грудня 2026 року). Перелік поїздів, вагонів і періоди курсування визначає Укрзалізниця, з урахуванням пріоритету для пасажирів, які користуються ініціативою.

Перший етап

В рамках першого етапу УЗ здійснюватиме перевезення у рамках програми УЗ-3000 за спеціально визначеними маршрутами. Зокрема зі станцій у районах можливих або активних бойових дій чи поблизу них, а також з територій, які офіційно внесені до держреєстрів бойових дій або окупації.

Другий етап

На другому етапі передбачається розширення переліку напрямків. "Укрзалізниця" визначить додаткові маршрути відповідно до можливостей рухомого складу.

Як повідомляв "Телеграф", президент України Володимир Зеленський анонсував безкоштовні поїздки поїздами УЗ на початку листопада. Ініціатива, яка є частиною програми "Зимова підтримка" викликала нерозуміння багатьох українців, адже під час війни гроші потрібні на інше.