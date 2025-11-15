Зимова підтримка стартувала: "Дія" не витримала навантаження

Подати заявку на 1 000 грн можна онлайн та офлайн до 24 грудня

У "Дії" фіксують збої. Їх пов'язують із стартом програми "Зимова підтримка".

Що потрібно знати

Подати заявку на програму "Зимова підтримка" можна онлайн через "Дію" або офлайн через Укрпошту

Тимчасові збої у роботі "Дії" очікувані через високий трафік

Право на допомогу мають українці, які перебувають на території країни, окрім окупованих територій

Державна програма "Зимова підтримка", у межах якої українці можуть отримати 1 000 грн допомоги запрацювала 15 листопада. Щоб нею скористатись, заявку можна подати через "Дію". Найімовірніше, через велику кількість одночасних звернень у застосунку "Дія" спостерігаються тимчасові збої в роботі.

Вікно завантаження програми "Дія" виглядає по різному

Хто може отримати зимову тисячу

Подати заявку можна з 15 листопада до 24 грудня в застосунку "Дія" або офлайн. Право на допомогу від держави мають українці, які перебувають на території України на момент подання заяви (крім мешканців тимчасово окупованих територій). За неповнолітніх заяву подають батьки.

Як можна отримати кошти

Онлайн: на картку Нацкешбеку після подання заяви в "Дії"

на після подання заяви в "Дії" Офлайн: у відділеннях Укрпошти.

У разі тимчасових збоїв у роботі "Дії" зазвичай рекомендують зачекати та повторити спробу пізніше — навантаження на сервіс очікувано зростає протягом перших днів роботи програми.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нараховану суму можна буде витратити протягом 180 днів. Серед варіантів — оплата комунальних послуг, купівля ліків тощо.