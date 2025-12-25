Як у ресторані: ціни на новорічні салати в магазинах вразили українців (відео)
У коментарях у соцмережах зазначили, що вартість можна порівняти з елітними стравами
На Різдво та Новий рік у великому українському супермаркеті почали продавати салати на святковий стіл. Проте ціни на прості та звичні всім страви просто шокували покупців.
Що потрібно знати:
- Ціна салату "Мімоза" перевищує 1000 грн, а "Оселедець під шубою" коштує 721 грн.
- Користувачі соцмереж порівнюють такі ціни з рівнем дорогих ресторанів, а не звичайних супермаркетів
- Домашня вартість салатів значно нижча
Відповідне відео опубліковано в одному з українських пабліків. На ньому дівчина показала вартість готових салатом "Мімоза" та "Оселедець під шубою".
На цінниках зазначено, що "Мімоза" коштуватиме більш ніж 1000 гривень, "Оселедець під шубою" — 721 грн. Поруч на полиці стоїть у банці "Олів’є" і ціна на нього майже 400 гривень.
Автор ролика обурилася: "Я розумію, що у нас немає світла, але шуба за 721 гривню... Уявляєте, скільки б я вдома її зробила".
Увага! У відео є нецензурна лексика.
Реакція мережі
Користувачі мережі у коментарях під відео також обурилися такими космічними цінами.
Українці зазначають, що вартість цих звичних усім святкових страв можна порівняти з тією, що могла б бути на них у дорогих ресторанах.
Коментарі:
- "Так шуба, напевно, норкова"
- "За 1,5-2 кг салату — це нормальна ціна"
- "У простому супермаркеті виставлені прості готові страви за цінами елітного ресторану"
Ціни на продукти
Зовсім недавно "Телеграф" рахував, скільки цього року коштуватимуть святкові салати.
1 кг салату "Оселедець під шубою" коштуватиме 122 гривень, а 1 кг "Олів’є" — 264 гривень.
