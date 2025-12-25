Як у ресторані: ціни на новорічні салати в магазинах вразили українців (відео)

У коментарях у соцмережах зазначили, що вартість можна порівняти з елітними стравами

На Різдво та Новий рік у великому українському супермаркеті почали продавати салати на святковий стіл. Проте ціни на прості та звичні всім страви просто шокували покупців.

Що потрібно знати:

Ціна салату "Мімоза" перевищує 1000 грн, а "Оселедець під шубою" коштує 721 грн.

Користувачі соцмереж порівнюють такі ціни з рівнем дорогих ресторанів, а не звичайних супермаркетів

Домашня вартість салатів значно нижча

Відповідне відео опубліковано в одному з українських пабліків. На ньому дівчина показала вартість готових салатом "Мімоза" та "Оселедець під шубою".

На цінниках зазначено, що "Мімоза" коштуватиме більш ніж 1000 гривень, "Оселедець під шубою" — 721 грн. Поруч на полиці стоїть у банці "Олів’є" і ціна на нього майже 400 гривень.

Автор ролика обурилася: "Я розумію, що у нас немає світла, але шуба за 721 гривню... Уявляєте, скільки б я вдома її зробила".

Увага! У відео є нецензурна лексика.

Реакція мережі

Користувачі мережі у коментарях під відео також обурилися такими космічними цінами.

Українці зазначають, що вартість цих звичних усім святкових страв можна порівняти з тією, що могла б бути на них у дорогих ресторанах.

Коментарі:

"Так шуба, напевно, норкова"

"За 1,5-2 кг салату — це нормальна ціна"

"У простому супермаркеті виставлені прості готові страви за цінами елітного ресторану"

Коментар із мережі. Скріншот: Telegram

Коментар із мережі. Скріншот: Telegram

Коментар із мережі. Скріншот: Telegram

Коментар із мережі. Скріншот: Telegram

Коментар із мережі. Скріншот: Telegram

Коментар із мережі. Скріншот: Telegram

Ціни на продукти

Зовсім недавно "Телеграф" рахував, скільки цього року коштуватимуть святкові салати.

1 кг салату "Оселедець під шубою" коштуватиме 122 гривень, а 1 кг "Олів’є" — 264 гривень.

Ціни на продукти в 2025 році. Інфографіка: "Телеграф"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що скільки коштують новорічні солодкі подарунки та як не переплатити за фантик.