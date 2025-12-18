Різниця у 12 разів. Скільки коштують продукти в Україні та Німеччині: де та що дорожче

Скільки насправді коштує життя в Україні та Європі

Європейські ціни та не європейські зарплати. "Телеграф" порівняв скільки коштують продукти та базові товари в Україні й Німеччині. Кореспондентка зафіксувала ціни в супермаркеті Aldi в Німеччині в першій декаді грудня.

Ціни, для зручності подаємо з перерахунком у гривню за курсом 1 євро = 49,61 грн. Вартість продуктів — спираючись на два великих супермаркети мережі "Метро" та "Сільпо". В інфографіці до матеріалу червоним позначено товари, які дорожчі в Німеччині, зеленим — дешевші, фіолетовим — позиції з різницею менш як 5 грн.

Важливо враховувати: у Німеччині більшість товарів продається у більших пакуваннях, що автоматично знижує ціну за одиницю. Це стосується не лише кормів для тварин, а й овочів, картоплі, бакалії, напоїв. Український покупець частіше змушений купувати дрібні об’єми — і платити більше.

Овочі та фрукти

Здебільшого вирощене в Україні дешевше овочів та фруктів на прилавках Німеччини. Найбільша різниця — у вартості яблук. У Німеччині вони коштують 2,19 €/кг (108,64 грн), тоді як в Україні — 34,50 грн/кг. Різниця становить понад 74 грн за кілограм. Картопля у Німеччині коштує 0,64 €/кг (31,75 грн), а в Україні — 16 грн/кг. Проте при купівлі великих упаковок ціна в Німеччині стає вигіднішою. Екзотичні фрукти часто дешевші саме в Німеччині: ананас там коштує 55 грн/кг, тоді як в Україні — близько 126 грн/кг у перерахунку. Вочевидь — питання у транспортних витратах.

Ціна на овочі та фрукти в Україні та Німеччині

Ціна на картоплю в Німеччині

Крупи, бакалія та хліб

Тут ціни в європейській країні не настільки вже й вищі. Іноді, вартість товару в Україні набагато суттєвіша. Найпомітніша різниця — на макаронах пенне. У Німеччині — 68,46 грн/кг, в Україні — 109,98 грн/кг. Натомість пшеничний хліб значно дорожчий у Німеччині: 172,4 грн/кг проти 55 грн/кг в Україні — різниця понад утричі.

Ціна на крупи, макарони, хліб в Україні та Німеччині

Ціна на рис жасмін в Німеччині

М’ясо

Вартість сирого м'яса в Німеччині значно вища, ніж в Україні. Куряча грудка коштує 406,51 грн/кг, проти українських 264 грн/кг. Різниця — понад 140 грн на кілограм, що є однією з найбільших у м’ясній категорії. Водночас бекон і салямі мають майже ідентичні ціни в обох країнах.

Ціна на м'ясо та нарізку в Україні та Німеччині

Ціна на ковбасу в Німеччині

Молочні продукти

Молочні продукти вигідніше в Європі. Найбільший розрив — на сирі Гауда. У Німеччині — 304,09 грн/кг, в Україні — 454 грн/кг. Різниця — близько 150 грн. Молоко ж натомість має майже однакову ціну — 47,13 грн у Німеччині проти 43,39 грн в Україні.

Ціна на молочні продукти в Україні та Німеччині

Ціна на сир в Німеччині

Солодощі та снеки

Різниця в ціні на солодощі показує парадокс: популярні бренди в ЄС часто коштують дешевше або так само, ніж в Україні. Найбільший розрив — Ferrero Rocher. У Німеччині — 237,63 грн, в Україні — 359,34 грн. Різниця понад 120 грн за коробку. Pringles в Україні відчутно дорожчі: 174 грн проти 123,53 грн у Німеччині. Для німецького покупця снеки — це дрібна витрата, для українця — вже не така буденна покупка.

Ціна на солодощі та снеки в Україні та Німеччині

Ціна на солодощі в Німеччині

Напої та алкоголь

Вино у Німеччині коштує дешевше більш ніж у два рази. Кава також суттєво дорожча в Україні. Водночас пиво демонструє майже ідеальний паритет: 27,29 грн у Німеччині та 27,46 грн в Україні. Соки ж показують зворотну картину.

Ціна на напої та алкоголь в Україні та Німеччині

Ціна на вино в Німеччині

Корм для тварин

У категорії кормів для тварин різниця не критична, але цікавий факт — у Німеччині корм продається великими упаковками по 18 паучів, і один пакетик обходиться приблизно в 13,75 грн, тоді як в Україні дрібніші фасування коштують 16,50 грн за штуку. Масовість і об’єм знову працюють на користь європейського споживача.

Ціна на корм для тварин в Україні та Німеччині

Ціна на корм для котів в Німеччині

Гігієна

В цій категорії українці також мають менше пакування тих самих брендів. Є і вигідніші, і менш доступні варіанти.

Ціна на товари для гігієни в Україні та Німеччині

Ціна на шампунь в Німеччині

Скільки коштує базовий продуктовий кошик

Для порівняння взяли один і той самий набір товарів, які українці купують ледь не кожен тиждень: молоко, сир твердий (Гауда), картопля, макарони, пшеничний хліб, яблука, куряча грудка. Загальна вартість у Німеччині — 1138,98 грн, в Україні — 976,87 грн. Та попри те, що німецький кошик дорожчий, ключова різниця — не в цінах, а в зарплатах.

В Україні мінімальна зарплата — 8000 грн, після податків (18% ПДФО + 1,5% військовий збір) — приблизно 6160 грн. В Німеччині ж мінімальна зарплата після вирахування податків — 1550 євро, що за курсом 49,61 грн становить приблизно 76 895 грн.

Тож, мінімальний чистий дохід у Німеччині у понад 12 разів вищий, ніж в Україні, тоді як базовий продуктовий кошик дорожчий лише на кількасот гривень.

Раніше "Телеграф" порівнював вартість продуктів в Україні та Польщі. Різниця в цінах та доходах не настільки разюча, але суттєва.