Как в ресторане: цены на новогодние салаты в магазинах поразили украинцев (видео)
В комментариях в соцсетях отметили, что стоимость сравнима с элитными блюдами
К Рождеству и Новому году в крупном украинском супермаркете начали продавать салаты на праздничный стол. Однако цены на простые и привычные всем блюда просто шокировали покупателей.
Что нужно знать:
- Цена салата "Мимоза" превышает 1000 грн, а "Селёдка под шубой" стоит 721 грн
- Пользователи соцсетей сравнивают такие цены с уровнем дорогих ресторанов, а не обычных супермаркетов
- Домашняя стоимость салатов значительно ниже
Соответствующее видео было опубликовано в одном из украинских пабликов. На нем девушка показала стоимость готовых салатом "Мимоза" и "Селедки под шубой".
На ценниках указано, что "Мимоза" обойдется более чем в 1000 гривен, "Селедка под шубой" — 721 грн. Рядом на полке стоит в банке "Оливье" и цена на него — почти 400 гривен.
Автор ролика возмутилась: "Я понимаю, что у нас нет света, но шуба за 721 гривну… Представляете, сколько бы я дома ее сделала".
Внимание! В виде присутствует нецензурная лексика.
Реакция сети
Пользователи сети в комментариях под видео также возмутились таким космическим ценам.
Украинцы отмечают, что стоимость этих привычных всем праздничных блюд сравнима с той, которая могла бы быть на них в дорогих ресторанах.
Комментарии:
- "Так шуба, наверное, норковая"
- "За 1,5-2 кг салата — это нормальная цена"
- "В простом супермаркете выставлены простые готовые блюда по ценам элитного ресторана"
Цены на продукты
Совсем недавно "Телеграф" считал, сколько в этом году будут стоить праздничные салаты.
1 кг салата "Селедка под шубой" обойдется в 122 гривен, а 1 кг "Оливье" — в 264.
