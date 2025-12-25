Как в ресторане: цены на новогодние салаты в магазинах поразили украинцев (видео)

В комментариях в соцсетях отметили, что стоимость сравнима с элитными блюдами

К Рождеству и Новому году в крупном украинском супермаркете начали продавать салаты на праздничный стол. Однако цены на простые и привычные всем блюда просто шокировали покупателей.

Что нужно знать:

Цена салата "Мимоза" превышает 1000 грн, а "Селёдка под шубой" стоит 721 грн

Пользователи соцсетей сравнивают такие цены с уровнем дорогих ресторанов, а не обычных супермаркетов

Домашняя стоимость салатов значительно ниже

Соответствующее видео было опубликовано в одном из украинских пабликов. На нем девушка показала стоимость готовых салатом "Мимоза" и "Селедки под шубой".

На ценниках указано, что "Мимоза" обойдется более чем в 1000 гривен, "Селедка под шубой" — 721 грн. Рядом на полке стоит в банке "Оливье" и цена на него — почти 400 гривен.

Автор ролика возмутилась: "Я понимаю, что у нас нет света, но шуба за 721 гривну… Представляете, сколько бы я дома ее сделала".

Внимание! В виде присутствует нецензурная лексика.

Реакция сети

Пользователи сети в комментариях под видео также возмутились таким космическим ценам.

Украинцы отмечают, что стоимость этих привычных всем праздничных блюд сравнима с той, которая могла бы быть на них в дорогих ресторанах.

Комментарии:

"Так шуба, наверное, норковая"

"За 1,5-2 кг салата — это нормальная цена"

"В простом супермаркете выставлены простые готовые блюда по ценам элитного ресторана"

Цены на продукты

Совсем недавно "Телеграф" считал, сколько в этом году будут стоить праздничные салаты.

1 кг салата "Селедка под шубой" обойдется в 122 гривен, а 1 кг "Оливье" — в 264.

Цены на продукты в 2025. Инфографика: "Телеграф"

