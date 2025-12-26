Понад 12 годин без світла. Які графіки відключень заплановані на 26 грудня
-
-
Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах постійних відключень світла. Тому у пʼятницю, 26 грудня, відключення продовжаться у більшості регіонів України, повідомляє "Укренерго".
Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.
Київ
Київська область
Житомирська область
Сумська область
Полтавська область
Запорізька область
- 1.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00
- 1.2: 03:00 – 07:30, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
- 2.1: 07:30 – 12:30, 17:00 – 22:00
- 2.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
- 3.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
- 3.2: 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
- 4.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
- 4.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
- 5.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
- 5.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
- 6.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
- 6.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
Кіровоградська область
Миколаївська область
- 1.1 – 12:30 — 16:00;
- 1.2 – 09:00 — 12:30; 23:00 — 00:00;
- 2.1 – 16:00 — 19:30;
- 2.2 – 07:30 — 09:00; 16:00 — 19:30;
- 3.1 – 12:30 — 16:00;
- 3.2 – 05:30 — 09:00; 19:30 — 23:00;
- 4.1 – 09:00 — 12:30;
- 4.2 – 02:00 — 05:30;
- 5.1 – 09:00 – 12:30; 19:30 — 20:30;
- 5.2 – 12:30 — 16:00;
- 6.1 – 00:00 — 02:00; 07:30 — 09:00; 19:30 — 20:30;
- 6.2 – 16:00 — 19:30.
Черкаська область
- 1.1 04:00 — 06:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00
- 1.2 06:00 — 08:00, 11:00 — 13:00, 17:00 — 20:00, 22:00 — 24:00
- 2.1 04:00 — 06:00, 13:00 — 16:00, 21:00 — 24:00
- 2.2 00:00 — 02:00, 06:00 — 09:00, 11:00 — 14:00, 16:00 — 19:00
- 3.1 00:00 — 02:00, 06:00 — 08:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00
- 3.2 04:00 — 06:00, 08:00 — 11:00, 15:00 — 18:00, 22:00 — 24:00
- 4.1 06:00 — 08:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 21:00
- 4.2 02:00 — 04:00, 08:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00
- 5.1 02:00 — 04:00, 10:00 — 13:00, 15:00 — 18:00, 20:00 — 22:00
- 5.2 09:00 — 12:00, 14:00 — 17:00, 22:00 — 24:00
- 6.1 00:00 — 02:00, 08:00 — 11:00, 13:00 — 15:00, 18:00 — 20:00
- 6.2 02:00 — 04:00, 08:00 — 10:00, 12:00 — 15:00, 19:00 — 22:00
Чернівецька область
Чернігівська область
Вінницька область
Тернопільська область
Хмельницька область
Дніпропетровська область
Нагадаємо, "Телеграф" отримав прогноз щодо відключень взимку від Олександра Голіздри, експерт з енергетики, голова Ліги Енергетичного Розвитку України.