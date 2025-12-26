Более 12 часов без света. Какие графики отключений запланированы на 26 декабря
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Из-за энергетического террора России украинцы вынуждены жить в условиях постоянных отключений света. Поэтому в пятницу, 26 декабря, отключения продолжатся в большинстве регионов Украины, сообщает "Укрэнерго".
Как узнать свою очередь отключения в каждой области Украины, читайте в статье на "Телеграф"е по этой ссылке.
Киев
Киевская область
Житомирская область
Сумская область
Полтавская область
Запорожская область
- 1.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00
- 1.2: 03:00 – 07:30, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
- 2.1: 07:30 – 12:30, 17:00 – 22:00
- 2.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
- 3.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
- 3.2: 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
- 4.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
- 4.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
- 5.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
- 5.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
- 6.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
- 6.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
Кировоградская область
Николаевская область
- 1.1 – 12:30 – 16:00;
- 1.2 – 09:00 – 12:30; 23:00 — 00:00;
- 2.1 – 16:00 – 19:30;
- 2.2 – 07:30 – 09:00; 16:00 — 19:30;
- 3.1 – 12:30 – 16:00;
- 3.2 – 05:30 – 09:00; 19:30 — 23:00;
- 4.1 – 09:00 – 12:30;
- 4.2 – 02:00 – 05:30;
- 5.1 – 09:00 – 12:30; 19:30 — 20:30;
- 5.2 – 12:30 – 16:00;
- 6.1 – 00:00 – 02:00; 07:30 — 09:00; 19:30 — 20:30;
- 6.2 – 16:00 – 19:30.
Черкасская область
- 1.1 04:00 — 06:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00
- 1.2 06:00 — 08:00, 11:00 — 13:00, 17:00 — 20:00, 22:00 — 24:00
- 2.1 04:00 — 06:00, 13:00 — 16:00, 21:00 — 24:00
- 2.2 00:00 — 02:00, 06:00 — 09:00, 11:00 — 14:00, 16:00 — 19:00
- 3.1 00:00 — 02:00, 06:00 — 08:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00
- 3.2 04:00 — 06:00, 08:00 — 11:00, 15:00 — 18:00, 22:00 — 24:00
- 4.1 06:00 — 08:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 21:00
- 4.2 02:00 — 04:00, 08:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00
- 5.1 02:00 — 04:00, 10:00 — 13:00, 15:00 — 18:00, 20:00 — 22:00
- 5.2 09:00 — 12:00, 14:00 — 17:00, 22:00 — 24:00
- 6.1 00:00 — 02:00, 08:00 — 11:00, 13:00 — 15:00, 18:00 — 20:00
- 6.2 02:00 — 04:00, 08:00 — 10:00, 12:00 — 15:00, 19:00 — 22:00
Черновицкая область
Черниговская область
Винницкая область
Тернопольская область
Хмельницкая область
Днепропетровская область
Напомним, "Телеграф" получил прогноз по отключениям зимой от Александра Голидры, эксперт по энергетике, глава Лиги Энергетического Развития Украины.