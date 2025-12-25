Скільки годин відключень на день буде до березня: з'явився прогноз

Сонячна генерація не вирішить проблему відключень

Ситуація з відключеннями електроенергії в Україні не покращиться допоки Росія продовжує атакувати генерацію та мережі. Тривалість та частота відключень зменшаться тільки при припинення пошкоджень.

Це залежить від ефективності роботи сил протиповітряної оборони та збільшення захищеності підстанців, сказав "Телеграфу" експерт з енергетики, голова Ліги Енергетичного Розвитку України Олександр Голіздра. Експерт наголосив, сонячна генерація — лше додатковий чинник, який допомагає, щоб ситуація не була критичною.

Тож коли стане більше сонця, у лютому та березні, це стане додатковим фактором, щоб стало легше з відключеннями.

Поки погіршення бути не повинно. Але те, що триває зараз — відключення по 10-11 годин у Києві — по суті, так і збережеться. Олександр Голіздра, експерт з енергетики, голова Ліги Енергетичного Розвитку України

Навіть без обстрілів в Україні все одно зберігатиметься певний дефіцит потужності. Зокрема це стосується Лівобережжя, де генерація була пошкоджена сильніше, а також є кілька великих промислових центрів.

Раніше "Телеграф" розповідав про прогнози на відключення понад 20 годин при сильних морозах. Експерти зазначають — понад половина генерації зараз відбувається завдяки АЕС.