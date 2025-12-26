Одразу три негативні чинники: що сталось з агарним ринком на півдні та сході України цього року

Значний внесок зробила війна, через яку значно скоротились засівна площа

Обсяги врожаю посівних культур у південно-східних областях значно скоротились. Більшість елеваторів (споруд для роботи з великими обсягами зерна) цього сезону виконали план лише на 30-50 %.

Що треба знати:

На зниження обсягів врожаю сильно вплинув клімат та зменшення засівної площі через війну

Лише в Харківській області у 2025 більш-менш нормальна ситуація з елеваторним ринком

Знизився врожай не тільки соняшнику та кукурудзи, а й пшениці та низки зернових культур

Про це розповів директор з розвитку компанії "Алмейда Груп" Артем Ремпен в матеріалі Elevatorist.com. Зауважимо, що елеваторний ринок — це ринок послуг зі зберігання, доробки (сушіння, очищення) та відвантаження зерна та інших сільськогосподарських культур. Він фактично є показником рівня врожаю за сезон.

"Як на мене, південно-східні області України скоро можуть забути про таке поняття, як комерційний елеваторний ринок. Здебільшого це стосується саме півдня країни. Якщо в регіоні не станеться диво і не переміниться швидко клімат, за 1-2 роки", — каже Ремпен.

Зернові елеватори. Фото: відкриті джерела

За його словами, цього року на Дніпропетровщині елеватори зробили лише 1,5 обороту на потужностях у 12 тис. тонн. Врожай соняшнику та кукурудзи знизився настільки, що сушарку для зерен запускали лише один раз і то, аби досушити 200 тонн кондитерського соняшнику. Пшениці з полів також зібрали менше, ніж очікували, а конкуренція місцевих підприємств зросла так, що ускладнила експорт.

Ремпен наголошує, що, окрім зміни клімату, на зниження врожаю вплинуло скорочення площ оброблюваних земель через близькість бойових дій. Внаслідок цього конкуренція на елеваторному ринку значно зросла, що подекуди навпаки заважало нормальній роботі аграріїв.

"Аграрії регіону, які переймалися через нестабільність майбутнього, продавали зерно одразу. Інші залишали збіжжя на власних складах, яких набудували. Обробки зерно майже не потребувало. І елеватори, як частина "харчового ланцюжка" стали там вже не потрібні. Виживуть в регіоні лише великі трейдери, в яких є хороший ресурс на підтримку торгівлі", — пояснив експерт.

Усю складність ситуації демонструє те, що елеватори на південному сході виконали план лише на 30-50%, і це був їх максиму. Водночас, за словами фахівця, лише в Харківській області ситуація була більш-менш позитивна, у порівняні з Одещиною, Дніпропетровщиною, Запоріжжям та Миколаєвом.

Таким чином аграрний ринок на півдні та сході України спіткало три негативні чинники: зниження врожаю через зміну клімату, зменшення засівної площі внаслідок бойових дій та зменшення потужності елеваторного ринку.

Для довідки

Елеватор – це комплекс споруд і механізмів для приймання, очищення, сушіння, зберігання та відвантаження великих обсягів зерна, що функціонує як логістичний вузол в агропромисловому комплексі.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому на українських полях стало більше гречки та сої.