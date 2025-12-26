Сразу три негативных фактора: что произошло с агарным рынком на юге и востоке Украины в этом году

Значительный вклад внесла война, из-за которой сильно сократилась посевная площадь

Объем урожая посевных культур в юго-восточных областях значительно сократился. Большинство элеваторов (сооружений для работы с большими объемами зерна) в этом сезоне выполнили план всего на 30-50%.

Что нужно знать:

На снижение объемов урожая сильно повлиял климат и уменьшение посевной площади из-за войны войны

Только в Харьковской области в 2025 году более-менее нормальная ситуация с элеваторным рынком

Снизился урожай не только подсолнуха и кукурузы, но и пшеницы и зерновых культур

Об этом рассказал директор по развитию компании "Алмейда Групп" Артем Ремпен в материале Elevatorist.com. Заметим, что элеваторный рынок — рынок услуг по хранению, доработке (сушке, очистке) и отгрузке зерна и других сельскохозяйственных культур.

"По-моему, юго-восточные области Украины скоро могут забыть о таком понятии, как коммерческий элеваторный рынок. В основном это касается именно юга страны. Если в регионе не произойдет чудо и не изменится быстро климат, за 1-2 года", — говорит Ремпен.

По его словам, в этом году на Днепропетровщине элеваторы совершили всего 1,5 оборота на мощностях в 12 тыс. тонн. Урожай подсолнуха и кукурузы снизился настолько, что сушилку для зерен запускали только один раз, чтобы досушить 200 тонн кондитерского подсолнечника. Пшеницы с полей также собрали меньше, чем ожидалось, а конкуренция местных предприятий выросла так, что усложнила экспорт.

Ремпен отмечает, что, кроме изменения климата, на снижение урожая повлияло сокращение площадей обрабатываемых земель из-за близости боевых действий. В результате конкуренция на элеваторном рынке значительно возросла, что иногда наоборот мешало нормальной работе аграриев.

"Аграрии региона, которые беспокоились из-за нестабильности будущего, продавали зерно сразу. Другие оставляли зерно на собственных складах, которых настроили. В обработке зерно почти не нуждалось. И элеваторы, как часть "пищевой цепочки" стали там уже не нужны. Выживут в регионе только крупные трейдеры, у которых есть хороший ресурс для поддержки торговли", — пояснил эксперт.

Всю сложность ситуации демонстрирует то, что элеваторы на юго-востоке выполнили план всего на 30-50%, и это был их максиму. В то же время, по словам специалиста, только в Харьковской области ситуация была более-менее положительная по сравнению с Одесской, Днепропетровщиной, Запорожьем и Николаевом.

Таким образом, аграрный рынок на юге и востоке Украины настигло три негативных фактора: снижение урожая из-за изменения климата, уменьшение посевной площади из-за боевых действий и уменьшение мощности элеваторного рынка.

Для справки

Элеватор – это комплекс сооружений и механизмов для приемки, очистки, сушки, хранения и отгрузки больших объемов зерна, функционирующий как логистический узел в агропромышленном комплексе.

