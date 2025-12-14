Поки не пізно: 4 рослини, які потрібно обрізати в грудні

Обрізка гарантує отримання якісного врожаю наступного року

Перший місяць зими виглядає похмурим і сірим, але сад все одно потребує уваги. Це саме той період спокою, коли обрізка рослин не завдасть їм шкоди.

Є 4 рослини, які обов’язково потрібно обрізати тим часом.

Яблуні

Видаліть з яблунь всі мертві, хворі або пошкоджені гілки і обріжте гілки, що перехрещуються, для поліпшення циркуляції повітря. Проріджуйте загущені ділянки, щоб створити збалансовану, відкриту форму. Зимова обрізка застосовується до стандартних яблунь, тоді як сформовані яблуні слід обрізати влітку, за необхідності проводячи лише легке зимове обрізування.

Виноград

Обрізка винограду

Обрізання виноградних лоз слід проводити, коли рослини повністю переходять у стан спокою. Пізніше обрізування може призвести до виділення соку зі зрізів, що послабить лозу. Видаліть стару деревину і вкоротіть пагони, виходячи із сорту винограду. Оптимально залишати 5-7 нирок, але, наприклад, Молдова може плодоносити на короткій обрізці (2-4 нирки), а Талісман (він же Кеша) вимагає залишати не менше 12-15 нирок.

Гліцинія

Гліцинія цвіте

Проведіть обрізку гліцинії, щоб направити енергію в бічні пагони, де формуються квіткові бруньки. Видаліть усі мертві або пошкоджені гілки, підв’яжіть нові пагони і обріжте тонкі стебла, залишивши тільки дві-три бруньки, щоб стимулювати рясніше цвітіння.

Троянди

Час обрізки залежить від сорту троянди, який ви вирощуєте. Грудень ідеально підходить для обрізання троянд плетистих: видаліть старі гілки, потім приведіть рослину в порядок і надайте їй форму. Кожен зріз робіть приблизно на 5 мм вище за нирку, направляючи його вниз, щоб запобігти скупченню води і загниванню.

Раніше "Телеграф" розповідав, що потрібно зробити, щоби лаванда успішно перезимувала. Важливо, що не можна переборщити з обрізанням.