Персик страждає від зимового сонця. Як захистити кору від опіків
Персикове дерево може серйозно постраждати взимку як від морозів, а й від сонця. Щоб гарантувати врожай наступного року, треба подбати вже зараз.
Персик є південним деревом, але на тлі глобального потепління садівники України можуть вирощувати ці смачні та корисні плоди майже у всіх регіонах країни.
Головне завдання при вирощуванні персика – забезпечити йому гарну зимівлю. І часом основною проблемою є не морози, а сонце. Так, так, саме сонце може завдати шкоди ніжній деревині.
Важливо знати:
У сонячні зимові дні кора персика нагрівається, запускаючи циркуляцію соків. Але з поверненням морозу внутрішня рідина замерзає, кора тріскається та відшаровується, відбувається масштабне руйнування плодової деревини.
Як захистити персик від зимового сонця:
- Дерева потрібно побілити. Це і дезінфекція грибкових хвороб, і зниження інтенсивності сонячного випромінювання завдяки білому кольору.
- Стовбур персика потрібно укутати матеріалом білого кольору. Створюючи такий захисний бар’єр, ви знижує різкі коливання температур.
- Додайте в побілку трохи залізного купоросу. Крім антибактеріального ефекту, він відлякає мишей, які взимку не проти погризти кору.
Потрібно відзначити, що найчастіше страждає кора на південній та південно-західній стороні стовбура, куди найбільше потрапляє сонце.
