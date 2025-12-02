Персик страждає від зимового сонця. Як захистити кору від опіків

Персикове дерево може серйозно постраждати взимку як від морозів, а й від сонця. Щоб гарантувати врожай наступного року, треба подбати вже зараз.

Персик є південним деревом, але на тлі глобального потепління садівники України можуть вирощувати ці смачні та корисні плоди майже у всіх регіонах країни.

Головне завдання при вирощуванні персика – забезпечити йому гарну зимівлю. І часом основною проблемою є не морози, а сонце. Так, так, саме сонце може завдати шкоди ніжній деревині.

Важливо знати:

У сонячні зимові дні кора персика нагрівається, запускаючи циркуляцію соків. Але з поверненням морозу внутрішня рідина замерзає, кора тріскається та відшаровується, відбувається масштабне руйнування плодової деревини.

Як захистити персик від зимового сонця:

Дерева потрібно побілити . Це і дезінфекція грибкових хвороб, і зниження інтенсивності сонячного випромінювання завдяки білому кольору.

. Це і дезінфекція грибкових хвороб, і зниження інтенсивності сонячного випромінювання завдяки білому кольору. Стовбур персика потрібно укутати матеріалом білого кольору. Створюючи такий захисний бар’єр, ви знижує різкі коливання температур.

білого кольору. Створюючи такий захисний бар’єр, ви знижує різкі коливання температур. Додайте в побілку трохи залізного купоросу. Крім антибактеріального ефекту, він відлякає мишей, які взимку не проти погризти кору.

Потрібно відзначити, що найчастіше страждає кора на південній та південно-західній стороні стовбура , куди найбільше потрапляє сонце.

Також зауважимо, що персик — не єдине південне дерево, яке може рости в Україні через зміни клімату. Вам також може бути цікаво: