Україну можуть атакувати 6000 "шахедів" на місяць? Експерт назвав чотири ознаки

Росіяни провели серйозну підготовку для масштабування випуску дронів

У середині 2025-го росіяни виробляли за добу до сотні ударних дронів типу Shahed 136/"Герань-2", і цілком можуть подвоїти цю цифру. Для цього є необхідні виробничі площі, людські ресурси, технічне обладнання та матеріали.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telеgraf UA розповів авіаційний експерт, аналітик Костянтин Криволап.

— У червні росіяни виробляли в середньому 3 000 "шахедів" на місяць. До жовтня вони розширили, побудували цехи в [особливій економічній зоні] "Алабуга", нагнали якихось людей і почали їх навчати, знімали мультяшні ролики. Вони показували, що в жовтні будуть виробляти 4 000. І схоже було, що до кінця року вийдуть на 6 000, каже аналітик.

За його словами, росіяни провели серйозну підготовку: закупили в Китаї верстати і велику кількість комплектуючих, необхідних для виробництва фюзеляжів "шахедів". Окрім того, РФ має власне виробництво епоксидних смол і нитки, з яких формується корпус дрона.

— Зараз вони вийшли, судячи з усіх розрахунків, десь на 4 000 "шахедів" на місяць, може трохи більше. До шести [тисяч] там далеко, навіть до п'яти далеко, — підсумував Костянтин Криволап.

