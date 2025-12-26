Понад 200 тисяч снарядів і не тільки. На які обсяги може вийти українське виробництво у 2026

Найбільший виклик у виробництві боєприпасів — не технології, а фінансування. Про це в інтервʼю проєкту NV та The Economist "Світ попереду 2026" заявив генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас.

"Серійні лінії не можуть працювати "вмикаючись" під окремі контракти: якщо немає замовлення й передплати — усе зупиняється. Так було й цього року: річний план мінометів закрили ще в червні — далі простої. Аналогічно з бронеавтомобілями — річні контракти закрили в жовтні. Тому реальні потужності й фактичні обсяги — зовсім різні цифри", — заявив він.

За його словами, компанія у 2025 році швидко налагодила виробництво боєприпасів натовських калібрів 155 мм, 105 мм.

"Ми працюємо за ліцензією холдингу Czechoslovak Group. До нього входять словацька MSM Group та іспанська FM Granada — один із небагатьох виробників у Європі, хто має власне виробництво порохів. Ця модель дає нам повну технічну документацію, стандарти контролю якості й готові технологічні рішення. Ми не витрачаємо роки на розробку з нуля — адаптуємо перевірений досвід, який у CSG понад 30 років. Тому ми дуже швидко запустили виробництво 155-мм боєприпасів", — розповів він.

Як повідомив Бельбас, у наступному році компанія планує запустити серійне виробництво снарядів 105 мм М1.

"Якщо держава забезпечує замовленнями й передплатою, ми технічно готові у 2026 році вийти на такі обсяги серійного виробництва: приблизно двісті сорок тисяч снарядів М107 калібру 155 мм на рік, близько шістдесяти тисяч далекобійний Boat Tail і до ста тисяч пострілів калібру 105 мм. Але чи зможе бюджет профінансувати такий масштаб — це вже інша розмова", — додає він.