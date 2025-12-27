Ні тепла, ні води. Чому під час відключень світла зникають й інші блага в будинку

Не усі котельні мають резервне живлення

Чимало будинків в Україні залишаються без опалення та водопостачання під час відключень світла, особливо якщо це екстрені чи аварійні обмеження. З чим це пов'язано розповів Олег Попенко — експерт з житлово-комунального господарства та засновник громадського об'єднання "Спілка споживачів комунальних послуг".

Що треба знати:

Відключення світла стосуються усього електропостачання в будинку, подекуди навіть насосів

Більшість багатоповерхівок в Україні швидко охолоджуються

Котельні без резервного живлення не працюють, коли немає світла

За словами Попенко, під час відключень світла можуть вимикатись й різні складові водопостачання чи теплопостачання. Найчастіше це стосується саме насосів, адже вони качають гарячу та холодну воду.

Більшість багатоповерхівок в Україні не мають резервного живлення для цих насосів, тому під час відключень залишаються ще й без води та тепла. При цьому старі будинки досить швидко охолоджуються, що взимку створює додаткові проблеми.

Окрім того, експерт додає, що самі котельні повинні мати резервні джерела живлення або ж входити у перелік критичної інфраструктури, яку не відключають під час планових обмежень.

Київський голова Віталій Кличко обіцяв встановити сім великих потужних газопоршневих установок на важливих напрямках, які працюватимуть при відключеннях електроенергії. Однак наскільки відомо Попенку цього не сталось і строки установки зірвали.

