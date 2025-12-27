Новий рік без світла та тепла? Експерт пояснив, чи можуть росіяни влаштувати повний блекаут

Росіяни намагаються повністю зруйнувати енергетичну інфраструктуру України

Майже щоденні масовані атаки росіян завдають великої шкоди енергетичній інфраструктурі України. Проте, повністю залишити Україну без газу, води та тепла на Новий рік їм навряд чи вдасться.

Небезпека такого сценарію можлива лише в деяких регіонах країни. Про це в бліцінтерв'ю "Телеграфу" розповів експерт з житлово-комунального господарства та засновник громадського об'єднання "Спілка споживачів комунальних послуг" Олег Попенко.

Що потрібно знати:

Росіяни обстрілюють не лише електрогенерацію, а й газову інфраструктуру України

На заході України ситуація краща через АЕС та можливості імпорту

При помірних температурах запасів газу повинно вистачити на весь січень

На думку експерта, можливість того, що українці зустрічатимуть Новий рік без світла, тепла і газу навряд чи реальна. В Україні є ще деякі запаси блакитного палива.

"Я б не говорив так категорично. Розрахунок був, що на січень газу повинно вистачити при таких температурних режимах. Щоб залишитися без газу, потрібен дуже серйозний удар по газовій інфраструктурі в певних регіонах. Це дуже складно зробити", — сказав Попенко.

Олег Попенко Фото dengi.ua

Водночас, експерт зазначив, що ворог може намагатись залишити без тепла та електроенергії окремі райони та регіони України. І ця небезпека реальна.

"Наприклад, Тернопільська, Рівненська і Хмельницька області три дні тому повністю залишилися без електрики, а відповідно, певні будинки — без тепла і гарячої води", — нагадав Попенко.

Обстріл України 27 грудня

Як повідомляв "Телеграф", у Києві внаслідок російської атаки 27 грудня постраждало багато приватних будинків, багатоповерхівок та інших будівель. Близько 15 години росіяни вдарили по об'єктах "Нафтогазу".

"Росія знову б’є по газу і теплу, спеціально під морози. Маємо влучання у ТЕЦ Групи Нафтогаз та підприємства, що займаються видобутком газу. Аварійні бригади вже працюють", — зазначили в компанії.

