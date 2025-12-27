Ни тепла, ни воды. Почему во время отключений света исчезают и другие блага в доме

Не все котельные имеют резервное питание

Многие дома в Украине остаются без отопления и водоснабжения во время отключений света, особенно если это экстренные или аварийные ограничения. С чем это связано рассказал Олег Попенко — эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству и учредитель общественного объединения "Союз потребителей коммунальных услуг".

Больше деталей в материале "Россия охотится за украинским газом: хватит ли запасов на зиму и где ситуация самая критическая".

Что нужно знать:

Отключения света касаются всего электроснабжения в доме, иногда даже насосов

Большинство многоэтажек в Украине быстро охлаждаются

Котельные без резервного питания не работают, когда нет света

По словам Попенко, при отключении света могут отключаться и различные составляющие водоснабжения или теплоснабжения. Чаще это касается именно насосов, ведь они качают горячую и холодную воду.

У большинства многоэтажек в Украине нет резервного питания для этих насосов, поэтому во время отключений люди остаются еще и без воды и тепла. При этом старые дома достаточно быстро охлаждаются, что зимой создает дополнительные проблемы.

Кроме того, эксперт добавляет, что сами котельные должны иметь резервные источники питания или входить в перечень критической инфраструктуры, которую не отключают во время плановых ограничений.

Киевский глава Виталий Кличко обещал установить семь крупных мощных газопоршневых установок на важных направлениях, которые будут работать при отключениях электроэнергии. Однако, насколько известно Попенко, этого не произошло и сроки установки сорвали.

Ранее "Телеграф" рассказывал, могут ли россияне устроить блэкаут в Украине на Новый год.