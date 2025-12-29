Без права голосу? Ухилянтів хочуть позбавити виборчих прав: чи законно це та що кажуть у Раді

Чи зможуть в Україні офіційно заборонити ходити на вибори за порушення мобілізаційного законодавства

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відповів на запитання журналістки про можливість обмеження виборчих прав для тих, хто ухиляється від мобілізації. Він зауважив, що це питання для Верховної Ради та потребує змін до Конституції.

Чи реально взагалі позбавити когось права голосу в Україні, і чому експерти вважають саму ідею небезпечною для держави, з'ясовував "Телеграф".

Що говорить головний закон держави про виборчі права

Олександр Мережко, голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, віцепрезидент Парламентської асамблеї Ради Європи, категорично відкинув можливість обмеження виборчих прав будь-яких категорій громадян.

Олександр Мережко - народний депутат України

"Це антиконституційно, тому що Конституція чітко говорить про те, що не можна обмежувати громадян України в правах. Тобто людина – громадянин, і вона залишається з усіма правами", – пояснює Мережко журналістам "Телеграфу".

Він наголошує, що навіть засуджені злочинці у в'язницях мають право голосувати. Це базовий принцип демократії. "Обмежувати юридично неможливо", – додає експерт.

Мережко попереджає про небезпечний прецедент: "Якщо це зробити — це буде тільки початок. Сьогодні ми порушуємо конституційні права і право на голосування однієї категорії громадян, потім іншої…це дуже небезпечна тенденція".

Конституційний суд ніколи не дозволить таке обмеження

Правознавець впевнений, що Конституційний суд України визнає будь-яке обмеження виборчих прав антиконституційним. "Якщо дійде до розгляду, то суд скаже, що це сто відсотків антиконституційно", – каже Мережко.

Він нагадує про священну засаду Конституції – рівність громадян. "Засада рівності громадян – це священна засада Конституції. Не можна обмежувати права людей", – підкреслює експерт.

Навіть наявність подвійного громадянства не позбавляє людину права голосувати. Так працює Конституція у будь-якій демократичній державі.

Робоча група Верховної Ради – процес заради процесу

Олександр Мережко скептично ставиться до роботи створених груп з підготовки виборчого законодавства. "Якби була політична воля і бажання, то можна було би швидко підготувати документ, намагатися його провести через Раду. А коли ви створюєте робочу групу і залучаєте представників громадських організацій, більшість з яких виступає проти виборів під час війни і правильно це робить, то тоді це означає процес заради процесу", – аналізує він.

Експерт вважає, що це хіба що може бути сигналом американським партнерам про готовність працювати над виборами. Але реальність інша. "Нічого не буде, поки не буде безпеки. А безпеки не буде, поки не буде припинення вогню з гарантіями. Можна все, що завгодно говорити, створювати робочі групи, напрацьовувати проєкти. Але поки не буде припинення вогню з жорсткими, чіткими гарантіями нашої безпеки, нічого іншого не буде", – резюмує Мережко.

Вибори під час війни – технічно нереально

Правознавець звертає увагу на низку технічних проблем. Закон про мобілізацію і статут ЗСУ забороняють політичну діяльність у військах та політичну агітацію. Як проводити вибори, коли значна частина виборців у лавах армії?

"Це показник того, що вибори нереально організувати, навіть технічно", – каже Мережко.

Він впевнений, що саме очільник Росії зацікавлений у виборах в Україні під час війни. "Путін хоче розхитати у нас ситуацію всередині", – пояснює експерт.

Мережко уявив можливий діалог між главою РФ та американським президентом. "Путін сказав: Дональде, можливо, я підпишу якусь там угоду, але ж мені треба її підписувати з тим, кого я вважаю легітимним президентом. Нехай вони проводять вибори. І Дональд Трамп: добре, я натисну на українців, нехай вони проведуть вибори", – каже експерт.

Хазяїн Кремля розуміє: передвиборна агітація послабить Україну. "Коли почнеться боротьба, вона буде настільки жорсткою та брудною ( як це завжди в будь-якій демократії буває), що це послабить нас. І тоді він може взяти нас голими руками", – попереджає Мережко.

Українці люблять сваритися під час виборів – це наша сила і слабкість

Експерт звертає увагу на українську ментальність. "Він розуміє, що українці демократичні, але люблять сваритися, особливо під час виборів", – каже Мережко.

"А росіяни — імперіалісти, садисти стосовно сусідів, мазохісти щодо "царя". Це їхня ментальність. У нас інша. Ми не любимо влади, ми не любимо того, хто над нами", – пояснює правознавець.

Згадуючи вибори 2019 року, Мережко нагадує про рівень брудної боротьби. "Згадайте, 19-й рік: уже була війна, але не було повномасштабної. І все одно, скільки бруду було – а зараз навіть важко уявити. Цього не можна допустити, якщо ми не хочемо поховати державу", — Олександр Мережко.

Чому Подоляк узагалі згадав про таку можливість

Мережко здивований тим, що тема обмеження виборчих прав взагалі з'явилася в публічному просторі. "Для мене це загадка. Можливо, Подоляк не читав Конституцію, він же не юрист. Юристи починають з того, що є засада конституційних прав і рівності всіх громадян", – каже експерт.

Водночас він припускає, що це може бути сигналом американським партнерам. "Стосовно там виборів я ще можу зрозуміти. Можливо, це сигнали американцям: ось, бачите, ми розмірковуємо над вашою ідеєю. Ми ж не можемо так сказати відкрито: Трамп, ну що ти робиш? Ти просуваєш ідею Путіна, щоб нас знищити. Але ми маємо бути дипломатичними", – пояснює Мережко.

У Верховній Раді таке і близько не обговорювали

Микита Потураєв, народний депутат України

Народний депутат Микита Потураєв у коментарі "Телеграфу" також коротко прокоментував ситуацію. Він вважає розмови про обмеження виборчих прав ухилянтів пустопорожніми балачками. За його словами, ні у робочій групі Верховної Ради, ні навколо неї питання обмеження виборчих прав ухилянтів взагалі не обговорювалось.

Тож наразі згадка Подоляка про таку можливість не має жодного законодавчого підґрунтя.

