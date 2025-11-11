Зеленський, Залужний чи Порошенко? Цифровий розум назвав наступного президента України

Вибори під час воєнного стану не проводяться

Якби Росія не розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, то планові вибори президента країни проходили б ще у 2024 році. Однак через воєнний стан вибори в Укаріні не проводяться і невідомо, коли вони будуть. Проте, ймовірні кандидати на цю посаду вже вимальовуються.

"Телеграф" запитав штучного інтелекту, хто міг би стати президентом України, якби вибори проходили зараз — наприкінці 2025 року.

Що варто знати:

Вибори президента України наразі не проводяться через чинний воєнний стан

Штучний інтелект вважає президента Зеленського найвірогіднішим переможцем

Головним опонентом Зеленського названо Залужного, який має рекордні показники суспільної довіри

Три найвірогідніші кандидати та їхні шанси

Володимир Зеленський – чинний президент

Якби вибори проходили зараз і в них брав участь чинний президент Зеленський, то він мав би всі шанси здобути перемогу. Серед сильних сторін цього кандидата штучний інтелект називає те, що більшість населення асоціює Зеленського з продовженням опору російській агресії. Також у чинного президента більш стабільні показники схвалення електорату, ніж у інших кандидатів.

Серед слабких сторін, які можуть вплинути на думку виборців, — критика влади через корупцію, управлінські рішення, питання мобілізації та комунікації з військовими. Також частина суспільства вважає, що Зеленський вже міг би зупинити війну, але наразі не зробив цього.

Валерій Залужний — колишній головком ЗСУ

Колишній головнокомандувач Збройних сил України, символ військової компетентності із рекордними показниками довіри серед українців у різні періоди війни. Валерія Залужного штучний інтелект вважає головним опонентом Зеленського на виборах, якби вони проходили зараз. При тому, що сам ексглавком ніде не говорив, що збирається балотуватися на виборах президента.

Серед сильних сторін Залужного ШІ називає високий рівень довіри до нього серед українців. Його асоціюють із обороною країни і він має сильну підтримку серед військових та ветеранів. А ось серед слабкостей Валерія Федоровича ШІ бачить у нього нестачу політичної інфраструктури та невизначеність в економічних та інституційних програмах. Крім того, політизація воєнної тематики може стати для частини електорату відворотною обставиною.

Петро Порошенко – депутат, колишній президент України

Петро Порошенко вже був президентом України у період з 2014 до 2019 року. Він також балотувався на минулих виборах, проте програв Зеленському у другому турі із серйозним відривом. Однак штучний інтелект вважає, що якби вибори проходили зараз, то Порошенко б теж у них брав участь, хоч і шанси в нього значно нижчі, ніж у Зеленського та Залужного.

Серед сильних сторін цього кандидата ШІ називає його високу впізнаваність, сильну партійну мережу та чітку проєвропейську та економічну позицію. А ось серед слабких сторін ШІ бачить низькі шанси на розширення електоральної бази, минулі політичні провали та високий антирейтинг у воєнний час. Порошенко має шанс потрапити до другого туру виборів за умови, що Залужний не братиме в них участі.

Інші кандидати

Серед інших претендентів на участь у виборах штучний інтелект називає Кирила Буданова, Юлію Тимошенко та Дмитра Разумкова. Проте їхні шанси на тлі Зеленського, Залужного та Порошенка виглядають ще нижчими.

