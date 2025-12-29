Без права голоса? Уклонистов хотят лишить избирательных прав: законно ли это и что говорят в Раде

Смогут ли в Украине официально запретить ходить на выборы за нарушение мобилизационного законодательства

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил на вопрос журналистки о возможности ограничения избирательных прав для уклоняющихся от мобилизации. Он отметил, что этот вопрос для Верховной Рады и требует изменений Конституции.

Реально ли вообще лишить кого-то права голоса в Украине, и почему эксперты считают саму идею опасной для государства, выяснял "Телеграф".

Что говорит главный закон государства об избирательных правах

Александр Мережко, председатель Комитета Верховной Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству, вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы, категорически отверг идею возможности ограничения избирательных прав любых категорий граждан.

Александр Мережко – народный депутат Украины

"Это антиконституционно, потому что Конституция четко говорит о том, что нельзя ограничивать граждан Украины в правах. То есть человек – гражданин, и он остается со всеми правами", – объясняет Мережко журналистам "Телеграфа".

Он отмечает, что даже осужденные преступники в тюрьмах имеют право голосовать. Это базовый принцип демократии. "Ограничивать юридически невозможно", – добавляет эксперт.

Мережко предупреждает об опасном прецеденте: "Если это сделать — это будет только начало. Сегодня мы нарушаем конституционные права и право на голосование одной категории граждан, потом другой…это очень опасная тенденция".

Конституционный суд никогда не разрешит такое ограничение

Правовед уверен, что Конституционный суд Украины признает любое ограничение избирательных прав антиконституционным. "Если дойдет до рассмотрения, то суд скажет, что это сто процентов антиконституционно", – говорит Мережко.

Он напоминает о священной основе Конституции – равенстве граждан. "Начало равенства граждан – это священное начало Конституции. Нельзя ограничивать права людей", – подчеркивает эксперт.

Даже наличие двойного гражданства не лишает человека права голосовать. Так работает Конституция в любом демократическом государстве.

Рабочая группа Верховной Рады – процесс ради процесса

Александр Мережко скептически относится к работе созданных групп по подготовке избирательного законодательства. "Если бы была политическая воля и желание, то можно было бы быстро подготовить документ, пытаться его провести через Совет. А когда вы создаете рабочую группу и привлекаете представителей общественных организаций, большинство из которых выступает против выборов во время войны и правильно это делает, то это означает процесс ради процесса", — анализирует он.

Эксперт считает, что это разве что может являться сигналом американским партнерам о готовности работать над выборами. Но реальность другая. "Ничего не будет, пока не будет безопасности. А безопасности не будет, пока не будет прекращения огня с гарантиями. Можно все, что угодно говорить, создавать рабочие группы, нарабатывать проекты. Но пока не будет прекращения огня с жесткими, четкими гарантиями нашей безопасности, ничего другого не будет", – резюмирует Мережко.

Выборы во время войны – технически нереально

Правовед обращает внимание на ряд технических проблем. Закон о мобилизации и уставе ВСУ запрещают политическую деятельность в войсках и политическую агитацию. Как проводить выборы, когда значительная часть избирателей в рядах армии?

"Это показатель того, что выборы невозможно организовать, даже технически", – говорит Мережко.

Он уверен, что именно глава России заинтересован в выборах в Украине во время войны. "Путин хочет расшатать у нас ситуацию внутри", – объясняет эксперт.

Сетько представил возможный диалог между главой РФ и американским президентом. "Путин сказал: Дональд, возможно, я подпишу какое-то там соглашение, но мне надо его подписывать с тем, кого я считаю легитимным президентом. Пусть они проводят выборы. И Дональд Трамп: хорошо, я надавлю на украинцев, пусть они проведут выборы", – говорит эксперт.

Хозяин Кремля понимает: предвыборная агитация ослабит Украину. "Когда начнется борьба, она будет настолько жесткой и грязной (как это всегда в любой демократии бывает), что это ослабит нас. И тогда он может взять нас голыми руками", – предупреждает Мережко.

Украинцы любят ссориться во время выборов – это наша сила и слабость

Эксперт обращает внимание на украинскую ментальность. "Он понимает, что украинцы демократические, но любят ссориться, особенно во время выборов", – говорит Мережко.

"А россияне — империалисты, садисты по отношению к соседям, мазохисты по поводу "царя". Это их ментальность. У нас другая. Мы не любим власти, мы не любим того, кто над нами", – объясняет правовед.

Вспоминая выборы 2019 года, Мережко напоминает об уровне грязной борьбы. "Вспомните, 19-й год: уже была война, но не было полномасштабной. И все равно сколько грязи было – а сейчас даже трудно представить. Этого нельзя допустить, если мы не хотим похоронить государство", — Александр Мережко.

Почему Подоляк вообще упомянул о такой возможности

Мережко удивлен тем, что тема ограничения избирательных прав вообще появилась в публичном пространстве. "Для меня это загадка. Возможно, Подоляк не читал Конституцию, он же не юрист. Юристы исходят с того, что есть основа конституционных прав и равенства всех граждан", – говорит эксперт.

В то же время, он предполагает, что это может быть сигналом американским партнерам. "Что касается там выборов, я еще могу понять. Возможно, это сигналы американцам: мол, мы размышляем над вашей идеей. Мы же не можем так сказать открыто: Трамп, ну что ты делаешь? Ты продвигаешь идею Путина, чтобы нас уничтожить. Но мы должны быть дипломатическими", — объясняет.

В Верховной Раде такое и близко не обсуждали

Никита Потураев, народный депутат Украины

Народный депутат Никита Потураев в комментарии "Телеграфу" также кратко прокомментировал ситуацию. Он считает разговоры об ограничении избирательных прав уклонистов пустой болтовней. По его словам, ни в рабочей группе Верховной Рады, ни вокруг нее вопрос ограничения избирательных прав уклонистов вообще не обсуждался.

Поэтому упоминание Подоляка о такой возможности не имеет никакой законодательной основы.

