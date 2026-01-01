В Україні набув чинності новий закон про виноробство та виноградарство. Що змінилося з 1 січня

Українським виноградарям доведеться переглянути технологічні процеси, зробити їх більш європейськими

З 1 січня 2026 року в Україні набули чинності оновлені норми закону "Про виноград, вино та продукти виноградарства". Законодавчі зміни було внесено, щоб перевести цю сферу на сучасніші рейки та адаптувати український бізнес до стандартів ЄС.

В рамках нового закону серед іншого в Україні буде створено Виноградарсько-виноробний реєстр, запровадять чітку термінологію та класифікацію вин за технічними характеристиками. Для власників малих виноробень тепер спростять умови, щоб стимулювати розвиток гастротуризму та вітчизняного виноробства загалом.

Про що потрібно знати, якщо ви власник виноградників та/або виноробні? Тепер ви повинні бути готові до наступних моментів:

Інформація про виноградник має бути готова до перевірки та реєстрації. Все виробництво вина має бути приведене у повну відповідність до норм ЄС. Етикетки, методи та способи маркування повинні відповідати новим вимогам, особливо щодо географічних назв. На всіх етапах вирощування винограду та виробництва вина слід бути готовим до лабораторного контролю.

Проте потрібно зазначити, що новий закон не стосується виноградарів та виноробів, чия продукція призначена виключно для власного споживання .

