Вино в Україні робитимуть по-новому. Що зміниться у 2026 році

Новий закон України "Про виноград, вино та продукти виноградарства" набирає чинності з 1 січня 2026 року. Що зміниться для рядових виноградарів та виноробів?

В Україні набирають чинності оновлені правила, детально зафіксовані у законі "Про виноград, вино та продукти виноградарства". Власники виноробень та виноградників повинні будуть переглянути умови своєї роботи для того, щоб все відповідало вимогам законодавства ЄС.

Метою нового закону є підготовка української продукції до європейського ринку, у зв’язку з чим все має відповідати європейським стандартам. Насамперед оновлення торкнуться прозорості ринку та якості продукції.

Що нового в законі "Про виноград, вино та продукти виноградарства"

Класифікація за євростандартами . Запроваджується чітка термінологія та класифікація вин за технічними характеристиками, за найменуванням походження та географічним зростанням.

. Запроваджується чітка термінологія та класифікація вин за технічними характеристиками, за найменуванням походження та географічним зростанням. Вся інформація щодо вина має бути відображена на етикетці . Вимоги щодо маркування відрізняються особливою строгістю.

. Вимоги щодо маркування відрізняються особливою строгістю. Створюється Виноградарсько-виноробний реєстр . Це єдина інформаційна система, до якої будуть внесені виноградники, виноробні та інші допоміжні виробничі площі виноградарства. Це дозволить контролюючим органам відстежувати весь процес виробництва — від вирощування саджанців до супермаркетів, де продається вино та виноград.

. Це єдина інформаційна система, до якої будуть внесені виноградники, виноробні та інші допоміжні виробничі площі виноградарства. Це дозволить контролюючим органам відстежувати весь процес виробництва — від вирощування саджанців до супермаркетів, де продається вино та виноград. Для власників малих виноробень передбачається спрощення умов, що дозволить стимулювати розвиток гастротуризму та вітчизняного виноробства загалом.

Експерти стверджують, що захищені новим законом українські вина матимуть перспективи реалізації на закордонних ринках, оскільки зросте впізнаваність брендів та загальна конкурентоспроможність.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як з 1 січня 2026 року в Україні зросте прожитковий мінімум.