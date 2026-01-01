В Украине вступил в силу новый закон о виноделии и виноградарстве. Что изменилось с 1 января

Украинским виноградарям придется пересмотреть технологические процессы, сделать их более европейскими

С 1 января 2026 в Украине вступили в силу обновленные нормы закона "Про виноград, вино и продукты виноградарства". Законодательные изменения были внесены, чтобы перевести эту сферу на более современные рельсы и адаптировать украинский бизнес к стандартам ЕС.

В рамках нового закона в Украине среди прочего будет создан Виноградарско-винодельческий реестр, введут четкую терминологию и классификацию вин по техническим характеристикам. Для владельцев малых виноделий теперь упростят условия, чтобы стимулировать развитие гастротуризма и отечественного виноделия в целом.

О чем нужно знать, если вы владелец виноградников и/или винодельни? Теперь вы должны быть готовы к следующим моментам:

Информация о вашем винограднике должна быть готова к проверке и регистрации. Все производство вина должно быть приведено в полное соответствие с нормами ЕС. Этикетки, методы и способы маркировки должны соответствовать новым требованиям, особенно касательно географических названий. На всех этапах выращивания винограда и производства вина следует быть готовым к лабораторному контролю.

Нужно отметить, что новый закон не касается виноградарей и виноделов, чья продукция предназначена исключительно для собственного потребления .

