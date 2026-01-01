Укр

В Украине вступил в силу новый закон о виноделии и виноградарстве. Что изменилось с 1 января

Ирина Семчишина
В 2026 году в Украине начал действовать обновленный закон о виноделии и виноградарстве
В 2026 году в Украине начал действовать обновленный закон о виноделии и виноградарстве. Фото Коллаж "Телеграфа"

Украинским виноградарям придется пересмотреть технологические процессы, сделать их более европейскими

С 1 января 2026 в Украине вступили в силу обновленные нормы закона "Про виноград, вино и продукты виноградарства". Законодательные изменения были внесены, чтобы перевести эту сферу на более современные рельсы и адаптировать украинский бизнес к стандартам ЕС.

В рамках нового закона в Украине среди прочего будет создан Виноградарско-винодельческий реестр, введут четкую терминологию и классификацию вин по техническим характеристикам. Для владельцев малых виноделий теперь упростят условия, чтобы стимулировать развитие гастротуризма и отечественного виноделия в целом.

О чем нужно знать, если вы владелец виноградников и/или винодельни? Теперь вы должны быть готовы к следующим моментам:

  1. Информация о вашем винограднике должна быть готова к проверке и регистрации.
  2. Все производство вина должно быть приведено в полное соответствие с нормами ЕС.
  3. Этикетки, методы и способы маркировки должны соответствовать новым требованиям, особенно касательно географических названий.
  4. На всех этапах выращивания винограда и производства вина следует быть готовым к лабораторному контролю.

Нужно отметить, что новый закон не касается виноградарей и виноделов, чья продукция предназначена исключительно для собственного потребления.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что еще изменилось с 1 января — теперь в Украине новый прожиточный минимум, минимальная зарплата, правила выезда и даже календарь прививок.

