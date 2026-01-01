Від двох до шести черг. Які графіки відключень діють 1 січня

Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах постійних відключень світла. Тому у перший день 2026 року — четвер, 1 січня — протягом всього дня у більшості областей України будуть діяти графіки відключення, повідомляє "Укренерго".

Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.

Київ

Графіки відключень у Києві 1 січня

Графіки відключень у Києві 1 січня

Київська область

Графіки відключень у Київській області 1 січня

Графіки відключень у Київській області 1 січня

Житомирська область

Графіки відключень у Житомирській області 1 січня

Сумська область

Графіки відключень у Сумській області 1 січня

Полтавська область

Графіки відключень у Полтавській області 1 січня

Запорізька область

1.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00

1.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00

2.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

2.2: 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

3.1: 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

3.2: 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

4.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 18:30

4.2: 00:00 – 02:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

5.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

5.2: 03:00 – 08:00, 13:30 – 17:00, 21:00 – 24:00

6.1: 00:00 – 03:30, 16:30 – 21:30

6.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 20:30

Харківська область

1.1: 02:30-06:00; 09:30-16:30; 17:00-18:00;

1.2: 00:00-06:00; 13:00-18:00;

2.1: 02:30-06:00; 13:00-16:30;

2.2: 02:30-06:00; 13:00-16:30; 20:00-24:00;

3.1: 3.2: 06:00-09:30; 14:00-16:30; 18:00-20:00;

4.1: 06:00-09:30; 14:00-16:30; 18:00-20:00;

4.2: 06:00-09:30; 13:00-14:00; 16:30-20:00;

5.1: 00:00-02:30; 08:00-13:00; 16:30-23:30;

5.2: 00:00-02:30; 09:30-13:00; 16:30-23:30;

6.1, 6.2: 00:00-02:30; 09:30-13:00; 16:30-18:00; 20:00-24:00.

Кіровоградська область

Графіки відключень у Кіровоградській області 1 січня

Миколаївська область

1.1 – 00:00 — 01:30; 15:30 — 19:00;

1.2 – 01:30 — 05:00; 15:30 — 19:00;

2.1 – 15:30 — 19:00; 22:30 — 00:00;

2.2 – 05:00 — 08:30; 12:00 — 15:30;

3.1 – 01:30 — 05:00; 08:30 — 12:00;

3.2 – 12:00 — 15:30; 19:00 — 22:30;

4.1 – 12:00 — 15:30; 22:30 — 00:00;

4.2 – 05:00 — 08:30; 14:30 — 19:00; 22:30 — 00:00;

5.1 – 12:00 — 15:30; 19:00 — 22:30;

5.2 – 08:30 — 12:00; 19:00 — 22:30;

6.1 – 08:30 — 12:00; 19:00 — 22:30;

6.2 – 00:00 — 01:30; 06:30 — 08:30; 15:30 — 19:00.

Черкаська область

1.1 08:00 — 11:00, 16:00 — 18:00, 20:00 — 23:00

1.2 02:00 — 04:00, 09:00 — 11:00, 15:00 — 17:00, 22:00 — 24:00

2.1 04:00 — 06:00, 11:00 — 14:00, 18:00 — 20:00, 23:00 — 24:00

2.2 04:00 — 06:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 19:00

3.1 06:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00

3.2 06:00 — 09:00, 13:00 — 15:00, 19:00 — 22:00

4.1 00:00 — 02:00, 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 19:00 — 21:00

4.2 09:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

5.1 06:00 — 09:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 21:00

5.2 10:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 21:00 — 24:00

6.1 02:00 — 04:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00

6.2 00:00 — 02:00, 08:00 — 10:00, 12:00 — 15:00, 20:00 — 22:00

Чернівецька область

Графіки відключень у Чернівецькій області 1 січня

Чернігівська область

Графіки відключень у Чернігівській області 1 січня

Волинська область

Графіки відключень у Волинській області 1 січня

Вінницька область

Графіки відключень у Вінницькій області 1 січня

Львівська область

Графіки відключень у Львівській області 1 січня

Івано-Франківська область

Графіки відключень в Івано-Франківській області 1 січня

Тернопільська область

Графіки відключень у Тернопільській області 1 січня

Хмельницька область

Графіки відключень у Хмельницькій області 1 січня

Рівненська область

Графіки відключень у Рівненській області 1 січня

Закарпатська область

Графіки відключень у Закарпатській області 1 січня

Дніпропетровська область

Графіки відключень у Дніпропетровській області 1 січня

Графіки відключень у Дніпропетровській області 1 січня

Нагадаємо, чи витримає енергосистема морози на Новий рік — у бліцінтерв'ю "Телеграфу" розповів Олексій Кучеренко, народний депутат і перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та ЖКГ.