От двух до шести очередей. Какие графики отключений действуют 1 января

Из-за энергетического террора России украинцы вынуждены жить в условиях постоянных отключений света. Поэтому в первый день 2026 года – четверг, 1 января – в течение всего дня в большинстве областей Украины будут действовать графики отключения, сообщает "Укрэнерго".

Как узнать свою очередь отключения в каждой области Украины, читайте в статье на "Телеграфе" по этой ссылке.

Киев

Графики отключений в Киеве 1 января

Киевская область

Графики отключений в Киевской области 1 января

Житомирская область

Графики отключений в Житомирской области 1 января

Сумская область

Графики отключений в Сумской области 1 января

Полтавская область

Графики отключений в Полтавской области 1 января

Харьковская область

1.1: 02:30-06:00; 09:30-16:30; 17:00-18:00;

1.2: 00:00-06:00; 13:00-18:00;

2.1: 02:30-06:00; 13:00-16:30;

2.2: 02:30-06:00; 13:00-16:30; 20:00-24:00;

3.1: 3.2: 06:00-09:30; 14:00-16:30; 18:00-20:00;

4.1: 06:00-09:30; 14:00-16:30; 18:00-20:00;

4.2: 06:00-09:30; 13:00-14:00; 16:30-20:00;

5.1: 00:00-02:30; 08:00-13:00; 16:30-23:30;

5.2: 00:00-02:30; 09:30-13:00; 16:30-23:30;

6.1, 6.2: 00:00-02:30; 09:30-13:00; 16:30-18:00; 20:00-24:00.

Запорожская область

1.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00

1.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00

2.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

2.2: 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

3.1: 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

3.2: 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

4.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 18:30

4.2: 00:00 – 02:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

5.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

5.2: 03:00 – 08:00, 13:30 – 17:00, 21:00 – 24:00

6.1: 00:00 – 03:30, 16:30 – 21:30

6.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 20:30

Кировоградская область

Графики отключений в Кировоградской области 1 января

Николаевская область

1.1 – 00:00 – 01:30; 15:30 — 19:00;

1.2 – 01:30 – 05:00; 15:30 — 19:00;

2.1 – 15:30 – 19:00; 22:30 — 00:00;

2.2 – 05:00 – 08:30; 12:00 — 15:30;

3.1 – 01:30 – 05:00; 08:30 — 12:00;

3.2 – 12:00 – 15:30; 19:00 — 22:30;

4.1 – 12:00 – 15:30; 22:30 — 00:00;

4.2 – 05:00 – 08:30; 14:30 — 19:00; 22:30 — 00:00;

5.1 – 12:00 – 15:30; 19:00 — 22:30;

5.2 – 08:30 – 12:00; 19:00 — 22:30;

6.1 – 08:30 – 12:00; 19:00 — 22:30;

6.2 – 00:00 – 01:30; 06:30 — 08:30; 15:30 — 19:00.

Черкасская область

1.1 08:00 — 11:00, 16:00 — 18:00, 20:00 — 23:00

1.2 02:00 — 04:00, 09:00 — 11:00, 15:00 — 17:00, 22:00 — 24:00

2.1 04:00 — 06:00, 11:00 — 14:00, 18:00 — 20:00, 23:00 — 24:00

2.2 04:00 — 06:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 19:00

3.1 06:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00

3.2 06:00 — 09:00, 13:00 — 15:00, 19:00 — 22:00

4.1 00:00 — 02:00, 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 19:00 — 21:00

4.2 09:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

5.1 06:00 — 09:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 21:00

5.2 10:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 21:00 — 24:00

6.1 02:00 — 04:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00

6.2 00:00 — 02:00, 08:00 — 10:00, 12:00 — 15:00, 20:00 — 22:00

Черновицкая область

Графики отключений в Черновицкой области 1 января

Черниговская область

Графики отключений в Черниговской области 1 января

Волынская область

Графики отключений в Волынской области 1 января

Винницкая область

Графики отключений в Винницкой области 1 января

Львовская область

Графики отключений во Львовской области 1 января

Ивано-Франковская область

Графики отключений в Ивано-Франковской области 1 января

Тернопольская область

Графики отключений в Тернопольской области 1 января

Хмельницкая область

Графики отключений в Хмельницкой области 1 января

Ровенская область

Графики отключений в Ровенской области 1 января

Закарпатская область

Графики отключений в Закарпатской области 1 января

Днепропетровская область

Графики отключений в Днепропетровской области 1 января

Напомним, выдержит ли энергосистема морозы на Новый год — в блиц-интервью "Телеграфу" рассказал Алексей Кучеренко, народный депутат и первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по энергетике и ЖКХ.