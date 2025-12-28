Відключення під час морозів: скільки годин українці можуть сидіти без світла

Морозна погода ще очікується у країні

У холодні зимові дні українці можуть зіткнутися із тривалими відключеннями електроенергії. Може доходити до того, що світла не буде більшу частину доби.

Що потрібно знати:

Перебої зі світлом можуть бути навіть по 18 годин

Частково ситуацію допомагає компенсувати імпортна електроенергія та постачання з атомних станцій

Передача електроенергії з одного берега до іншого залишається технічно складним завданням

Про це "Телеграфу" розповів експерт із житлово-комунального господарства та засновник громадського об’єднання "Союз споживачів комунальних послуг" Олег Попенко у матеріалі: "Росія полює за українським газом: чи вистачить запасів на зиму і де ситуація найкритичніша".

За його словами, у морози світло може бути відсутнім у будинках українців по 12, 16, і навіть 18 годин.

"За рахунок імпортної електроенергії західні області можна забезпечити хоча б частково", — розповів він.

Олег Попенко

Також співрозмовник наголосив, що саме в ці області передавати електроенергію від атомної станції набагато легше.

"Бо передати енергію з одного берега на інший у нас величезні складнощі". — Підсумував він.

Чи будуть морози найближчими днями

Український синоптик Ігор Кібальчич розповів "Телеграфу", що починаючи з 24 грудня температура повітря у всіх областях знизиться до невеликих, а подекуди й помірних морозів. Крім того, розсіється похмурість, яка вкривала Україну майже весь грудень.

Синоптик прогнозує, що найхолоднішими стануть 25 та 26 грудня, а також передноворічні дні (з 29 по 31 грудня). Крім того, розсіється похмурість, що панувала майже весь грудень. Чи стане більше сонячних днів, адже вплив морозного антициклону перешкоджатиме формуванню суцільної хмарності.

