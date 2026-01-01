Масована атака на Волинь на Новий рік. Які наслідки та чому Росія вдарила по Ковелю (фото)

Після вибухів у деяких містах зникло світло

У ніч на 1 січня Росія атакувала Україну дронами. Основною ціллю стала Волинь, а саме Ковель та Луцьк. Також вибухи лунали й на Одещині.

Що треба знати:

Росія атакувала цивільну та енергетичну інфраструктуру на Волині

Без світла залишились понад 100 тисяч споживачів

Вибухи лунали в Києві, Харкові, Одесі, Запоріжжі тощо

Як повідомляють монітори, в ніч на 1 січня Росія запустила по Україні дрони. БПЛА атакували Волинь та Одещину. Ковель зазнав найбільших пошкоджень серед інших міст.

Наразі рятувальники ліквідовують пожежі та розбирають завали. Станом на 8:30 1 січня інформація про постраждалих та загиблих не надходила. Однак вже відомо, що внаслідок удару пошкоджено енергетичні потужності Волині, де понад 103 тисячі споживачів залишились без світла.

Ще вночі мер Луцька Ігор Поліщук повідомляв про масштабну пожежу у місті внаслідок російської атаки. Він же опублікував фото займання. Відомо, що, окрім енергетичної інфраструктури, постраждала й цивільна.

Пожежа у Луцьку після атаки Росії. Фото: Ігор Поліщук

Чому Росія атакувала Ковель на Волині

Монітори стверджують, що Ковель став першим містом у 2026 році, яке зазнало масованої атаки. Місто атакували десятки дронів, зафіксовані влучання по енергетичній інфраструктурі. Як видно на мапі руху повітряних цілей, дійсно до Ковеля прямувало чимало БПЛА, але вибухи також лунали в Києві, Харкові, Запоріжжі, Одесі тощо.

Карта руху повітряних цілей під час атаки в ніч на 1 січня. Фото: монітори

Місто має велике стратегічне значення для України, адже розташоване близько до кордону з Польщею та має один із найбільших залізничних вузлів західної України. Він з'єднує нашу країну з багатьма європейськими країнами. Також через Ковель проходить низка автошляхів загальноєвропейського, національного та регіонального значення.

Ковель. Фото: Вікіпедія

Аеродромів місто не має, але є кілька заводів цивільного значення — хлібзавод, вагоноремонтні заводи та локомотивне депо "Укрзалізниці", яке вже кілька разів атакувала Росія.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у ніч на 31 грудня Росія атакувала Одещину. Пошкоджено житлові будинки, постраждали троє дітей та троє дорослих.