Массированная атака на Волынь на Новый год. Какие последствия и почему Россия ударила по Ковелю (фото)

После взрывов в некоторых городах пропал свет

В ночь на 1 января Россия атаковала Украину дронами. Основной целью стала Волынь, а именно Ковель и Луцк. Также взрывы раздавались и в Одесской области.

Что нужно знать:

Россия атаковала гражданскую и энергетическую инфраструктуру на Волыни

Без света осталось более 100 тысяч потребителей

Взрывы были в Киеве, Харькове, Одессе, Запорожье и т.д.

Как сообщают мониторы, в ночь на 1 января Россия запустила по Украине дроны. БПЛА атаковали Волынь и Одесскую область. Ковель получил самые большие повреждения среди других городов.

В настоящее время спасатели ликвидируют пожары и разбирают завалы. По состоянию на 8:30, 1 января информация о пострадавших и погибших не поступала. Однако уже известно, что в результате удара повреждены энергетические мощности Волыни, где более 103 тысяч потребителей остались без света.

Еще ночью мэр Луцка Игорь Полищук сообщал о масштабном пожаре в городе в результате российской атаки. Он опубликовал фото воспламенения. Известно, что кроме энергетической инфраструктуры пострадала и гражданская.

Пожар в Луцке после атаки России. Фото: Игорь Полищук

Почему Россия атаковала Ковель на Волыни

Мониторы утверждают, что Ковель стал первым городом в 2026 году, который подвергся массированной атаке. Город атаковали десятки дронов, зафиксированы попадания по энергетической инфраструктуре. Как видно на карте движения воздушных целей, действительно в Ковель направлялось немало БПЛА, но взрывы также раздавались в Киеве, Харькове, Запорожье, Одессе и т.д.

Карта движения воздушных целей во время атаки в ночь на 1 января. Фото: мониторы

Город имеет большое стратегическое значение для Украины, ведь расположен близко к границе с Польшей и имеет один из самых больших железнодорожных узлов западной Украины. Он объединяет нашу страну со многими европейскими странами. Также через Ковель проходит ряд автодорог общеевропейского, национального и регионального значения.

Ковель. Фото: Википедия

Аэродромов у города нет, но есть несколько заводов гражданского значения — хлебзавод, вагоноремонтные заводы и локомотивное депо "Укрзализныци", которое уже несколько раз атаковала Россия.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ночь на 31 декабря Россия атаковала Одесскую область. Повреждены жилые дома, пострадали трое детей и трое взрослых.