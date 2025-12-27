Київ під багатогодинним вогнем: багато влучань, пожежі й жертви (фото, відео)

Атака триває, влада закликає перебувати в укриттях

Київ та область росіяни в ніч на суботу та ранком 27 грудня обстрілювали кілька годин поспіль. Відомо про чимало влучань, пожежі та чимало постраждалих.

"Телеграф" зібрав основні дані, які відомі на 9:30 ранку. Наразі ще фіксуються ворожі дрони. На Лівому березі Києва ДТЕК запроваджує екстерні відключення. Загалом в столиці постраждали 11 людей, вісім госпіталізованих. Серед постраждалих — неповнолітній. В місті чутно запах гару від пожеж, мешканців закликають не відчиняти вікна через смог.

Внаслідок атаки ворога без теплопостачання наразі майже третина столиці. Електрики немає в частині районів лівого берега. Енергетики працюють над відновленням електропостачання. Віталій Кличко, міський голова Києва

За даними Віталія Кличка в Дарницькому районі влучили в 24-поверховий будинок. Сталось займання на верхньому поверсі. 24 та технічний поверхи частково зруйновані. Палають також кілька приватних будинків поруч з помешканням для літніх людей. З нього евакуювали 10 осіб.

У Дніпровському районі влучання безпілотника в 18-поверхівку. За даними мера зайнялась пожежа на рівні третього поверху. На п'ятому — під завалами шукають людину. За іншою адресою влучання в 25-поверхівку, пожежа на нижніх поверхах. Також в цьому ж районі є влучання в депо.

Загалом повідомляють про влучання в цивільні об'єкти в 7 районах Києва. Серед них — гуртожиток НАУ в Солом'янському районі.

У Деснянському районі пошкоджено 9-поверхівку на рівні першого поверху. У Шевченківському районі пожежа на 10 поверсі житлового будинку. В Голосіївському районі палає СТО. На інших локаціях — горять автомобілі, пошкоджені гаражі, вибиті вікна.

Київська область

В Київській області за даними ДСНС, під вогнем були п'ять районів: Вишгородський, Бориспільський, Білоцерківський, Бучанський та Обухівський. У Білоцерківському районі Росія вбила жінку 1978 року народження.

Пожежа після прильоту в Київській області/ Фото: ДСНС

У тому ж районі пораненого чоловіка госпіталізували до лікарні. У Вишгородському районі уламки зруйнованого будинку впали на людину, її вдалось дістати з-під завалів живою, внаслідок пожежі приватного будинку п’ятеро людей отримали гостру реакцію на стрес, серед них дитина 2017 року народження. Наслідки атаки фіксуються у шести районах Київщини. Росія цілила в об’єкти критичної інфраструктури, підприємства, магазини та житло.

Раніше "Телеграф" розповідав, що з моменту останньої масованої атаки по столиці України не минуло й тижня. Обстріли можуть суттєво погіршити ситуацію з енергопостачанням Києва.