Ракети і дрони з ночі атакують Київ та область: що відомо про влучання та поранених (фото, відео)

Тривога триває майже п’ять годин, атака не припиняється

Російській військові в ніч на 27 грудня атакували Київ та Київську область ракетами та безпілотниками. В області є поранений.

У проміжку між 1:30 та 2:00 Київ атакували ракети різних типів, серед них називають "Калібри" та "Кинджали". Удари були спрямовані по енергетичній інфраструктурі. Після кількох потужних вибухів частина міста занурилася в темряву — зникло електропостачання.

За даними мера, Віталія Кличка в столиці станом на 7:50 ранку відомо про п'ятьох постраждалих, чотирьом з яких знадобилась госпіталізація. У кількох районах Києва зафіксовані наслідки атаки БпЛА. У Голосіївському районі загорілися три авто на СТО — пожежу ліквідовано.

Пожежа на СТО в Києві після атаки / Фото: ДСНС

В Оболонському районі горить триповерховий приватний будинок, пожежу гасять. У Дарницькому районі виникла пожежа в двоповерховому житловому будинку, також уламки впали на дорогу — пошкоджені припарковані авто від уламків БпЛА, ДСНС знайшли одного потерпілого.

Пожежа в Києві після прильоту/ Фото: ДСНС

В області під атакою були обʼєкти критичної інфраструктури та житло людей, звітує голова обладміністрації Микола Калашник.

Поранений — не мешканець області. Чоловік з Івано-Франківщини під час атаки кермував вантажівкою. Він отримав осколкові поранення спини та наразі госпіталізований.

Пошкодження є одразу в кількох районах. У Вишгороді вибило вікна в багатоповерхівці. У Бориспільському районі — пошкоджені авто та приміщення виробництва, у Бучанському горіло на території будівництва. В Обухівському районі внаслідок атаки пошкоджене приміщення одного з комунальних підприємств.

Станом на 6 ранку тривога в Києві та області лунає майже 5 годин. Атака не припиняється — летять нові й нові безпілотники ворога.

Карта руху БПЛА вночі

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Києві погіршилась погода. Потенційне похолодання може вплинути на графіки в столиці, як і чергові удари росіян по інфраструктурі.