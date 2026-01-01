Одна з найстаріших вулиць Харкова раніше не мала навіть свого імені: як зараз вона називається

У XVIII- початку XIX століття обидва кінці Ковальської упиралися в річку Харків

Одна з найстаріших вулиць Харкова — Кузнечна тривалий час не мала жодної назви. У цьому її історія розпочалася ще наприкінці XVII століття.

Про це розповідає "Телеграф", посилаючись на історика Миколу Дяченка.

За його словами, на початку XVIII століття, коли Поділ обнесли валом та ровом, тут біля Лопатинського провулка стояла сторожова вежа. Довгий час вулиця, де було мало будівель, не мала назви. Лише 1763 року у зв’язку з перенесенням сюди Ковальських рядів її почали називати Ковальською.

Карта Харкова у 1787 році. Ковальська вулиця розташована між Нетечинським та Ковальським мостами. Фото — Вікіпедія

Будинок №12 на Ковальській вулиці. Фото — Вікіпедія

У XVIII-початку XIX століття обидва кінці Кузнечної упиралися в річку Харків. У той час на початку вулиці річка робила поворот, проходячи повз кінотеатр "3ірка". У східній частині вулиця впритул підходила до греблі з двома водяними млинами. Пізніше через річку збудували Кузнечий міст. У 70-х роках XIX століття вулицю замостили та стали забудовувати кам’яними будинками.

"За роки Радянської влади на вулиці та прилеглих провулках збудовано фабрики "Спорттрикотаж" та текстильно-мистецьких виробів, сокомаринадний завод, завод "Електропобутприлад", відкрилися Харківське відділення Всесоюзного центрального науково-дослідного інституту комплексної автоматизації та відділ Українського державного проєктно-вишукувального інституту".

У 1972 році вулицею пройшла тролейбусна лінія, що зв’язала центр міста з аеропортом та Основою. У 1975 році на початку вулиці, поряд із кінотеатром "3ірка", почав працювати Центральний диспетчерський пункт трамвайно-тролейбусного управління. Він розташований у новому триповерховому будинку. Центральний диспетчерський пункт, який здійснює керівництво всім електротранспортом міста, оснащений найновішим обладнанням.

Ковальська вулиця. Фото — dalizovut

