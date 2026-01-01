Одна из старейших улиц Харькова раньше не имела даже своего имени: как сейчас она называется

В XVIII— начале XIX века оба конца Кузнечной упирались в реку Харьков

Одна из старейших улиц Харькова — Кузнечная на самом деле долгое время не имела никакого названия. При этом её история началась еще в конце XVII века.

Об этом рассказывает "Телеграф", ссылаясь на историка Николая Дьяченко.

По его словам, в начале XVIII века, когда Подол обнесли валом и рвом, здесь около Лопатинского переулка стояла сторожевая башня. Долгое время улица, на которой было мало зданий, не имела названия. Только в 1763 году в связи с переносом сюда Кузнечных рядов ее начали называть Кузнечной.

Карта Харькова в 1787 году. Кузнечная улица расположена между Нетечинским и Кузнечным мостами. Фото - Википедия

Дом №12 на Кузнечной улице. Фото - Википедия

В XVIII— начале XIX века оба конца Кузнечной упирались в реку Харьков. В то время в начале улицы речка делала поворот, проходя мимо кинотеатра "3iрка". В восточной части улица вплотную подходила к плотине с двумя водяными мельницами. Позже через реку построили Кузнечный мост. В 70-х годах XIX века улицу замостили и стали застраивать каменными зданиями.

"За годы Советской власти на улице и прилегающих переулках построены фабрики "Спорттрикотаж" и текстильно-художественных изделий, сокомаринадный завод, завод "Электробытприбор", открылись Харьковское отделение Всесоюзного центрального научно-исследовательского института комплексной автоматизации и отдел Украинского государственного проектно-изыскательского института Укрремдорпроект", — рассказывает историк.

В 1972 году по улице прошла троллейбусная линия, связавшая центр города с аэропортом и Основой. В 1975 году в начале улицы, рядом с кинотеатром "3iрка", начал работать Центральный диспетчерский пункт трамвайно-троллейбусного управления. Он paспoложен в новом трехэтажном здании. Центральный диспетчерский пункт, осуществляющий руководство всем электротранспортом города, оснащен новейшим оборудованием.

Кузнечная улица. Фото - dalizovut

