Рус

Вулиця з 200-річною історією: як раніше називалася Кооперативна у Харкові та які секрети зберігає

Автор
Денис Подставной
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Вулиця Кооперативна
Вулиця Кооперативна. Фото Колаж "Телеграфу"

Коли вулиця знайшла свою нову назву точно сказати складно

Вулиця Кооперативна у Харкові має довгу історію — вперше вона згадувалась ще у XVII столітті. За цей час вона встигла змінитись до невпізнання та поміняти кілька назв.

"Телеграф" розповідає про історію вулиці Кооперативної у Харкові.

Перша назва вулиці Кооперативної була Сінна. Все тому, що спочатку на ній велася торгівля сіном. Вона розвивалася як ринок і забудовувалася з обох боків торговими лавками. Під’їзд був із боку Московської вулиці, а західна її частина упиралася в Університетську вулицю.

Проте вже з середини XIX століття Сінна почала забудовуватись кам’яними будинками і на ній з’являлися магазини ростовських рибопромисловців. Згодом вулицю вже почали називати не Сінна, а Рибна.

Вулиця Рибна
Вулиця Рибна у Харкові. Фото — Новини Live

Як пише novyny.live, у цей період на ній відкривається Волзько-Камський банк, з’являються друкарні, Харківське музичне товариство та гімназія.

"Примітно, що в 1918 році перший номер Харківської більшовицької газети "Пролетар" був надрукований на Рибній", — йдеться у матеріалі.

А ось, коли вулиця набула своєї нової назви Кооперативна — точно сказати складно. Але остаточно воно закріпилося після закінчення Другої світової війни. На вулиці знаходилося безліч торговельно-кооперативних установ, тому після революції влада вирішила її назвати Кооперативною.

Вулиця Кооперативна
Вулиця Кооперативна. Фото — Новини Live

"Під час війни вулиця сильно постраждала і в повоєнний час практично повністю змінила свій вигляд. На ній з'явилося багато нових адміністративних і житлових будівель. "Харківенерго", що з'явилося в 1933 році, також базувалося на Кооперативній. З 1940 року там велися розрахунки визначення оптимального розподілу електроенергії в мережах енергосистем Харківської, Сумської та Полтавської областей, також визначалися техніко-економічні показники роботи електростанцій", — цитують журналісти історика Миколи Дяченка.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як раніше називалася центральна вулиця Харкова.

Теги:
#Історія #Харків #Вулиця