Вулиця з 200-річною історією: як раніше називалася Кооперативна у Харкові та які секрети зберігає

Вулиця Кооперативна у Харкові має довгу історію — вперше вона згадувалась ще у XVII столітті. За цей час вона встигла змінитись до невпізнання та поміняти кілька назв.

"Телеграф" розповідає про історію вулиці Кооперативної у Харкові.

Перша назва вулиці Кооперативної була Сінна. Все тому, що спочатку на ній велася торгівля сіном. Вона розвивалася як ринок і забудовувалася з обох боків торговими лавками. Під’їзд був із боку Московської вулиці, а західна її частина упиралася в Університетську вулицю.

Проте вже з середини XIX століття Сінна почала забудовуватись кам’яними будинками і на ній з’являлися магазини ростовських рибопромисловців. Згодом вулицю вже почали називати не Сінна, а Рибна.

Вулиця Рибна у Харкові. Фото — Новини Live

Як пише novyny.live, у цей період на ній відкривається Волзько-Камський банк, з’являються друкарні, Харківське музичне товариство та гімназія.

"Примітно, що в 1918 році перший номер Харківської більшовицької газети "Пролетар" був надрукований на Рибній", — йдеться у матеріалі.

А ось, коли вулиця набула своєї нової назви Кооперативна — точно сказати складно. Але остаточно воно закріпилося після закінчення Другої світової війни. На вулиці знаходилося безліч торговельно-кооперативних установ, тому після революції влада вирішила її назвати Кооперативною.

Вулиця Кооперативна. Фото — Новини Live

"Під час війни вулиця сильно постраждала і в повоєнний час практично повністю змінила свій вигляд. На ній з'явилося багато нових адміністративних і житлових будівель. "Харківенерго", що з'явилося в 1933 році, також базувалося на Кооперативній. З 1940 року там велися розрахунки визначення оптимального розподілу електроенергії в мережах енергосистем Харківської, Сумської та Полтавської областей, також визначалися техніко-економічні показники роботи електростанцій", — цитують журналісти історика Миколи Дяченка.

