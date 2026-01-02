Частина Запоріжжя без тепла і світла у морози: яку погоду обіцяють на найближчі дні (фото, відео)

Поранених немає, але десятки будинків і приміщень зазнали пошкоджень

Вночі Запоріжжя пережило одну з наймасовіших атак. Росіяни дев'ять разів влучили дронами по місту. Цілили в житлові будинки, об'єкти торгівлі та інфраструктуру. Постраждалих немає, проте один з районів міста без опалення та електроенергії з ночі. В Запоріжжі тим часом -5 градусів.

Що потрібно знати:

Заводський район, зокрема Павло-Кічкас, із ночі без світла та опалення.

У місті -5°C, відновлення електропостачання обіцяють до 17:00

Тривала відсутність тепла може призвести до замерзання систем опалення

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров звітує, що в області всі абоненти зі світлом, чого не скажеш про місто. Один з районів — Заводський досі в складних умовах. Частина району — Павло-Кічкас, з ночі без опалення та електроенергії.

Будинки з вибитим склінням/ Запорізька міська рада

Це потенційно загрожує великими проблемами. Якщо система заповнена водою, за 6-8 годин вода охолодиться до 0 градусів, а ще за 6 годин почне замерзати. Якщо лід розшириться, труби розірве. Критична температура для початку замерзання – від -5°C до -7°C, що може статися за 4-6 годин у неутеплених трубах. В Запоріжжі, за прогнозом має потеплішати вдень до +2. Найближчими днями також морозу не буде.

Погода у Запоріжжі

Горіння дрона оплавило балкон/ Фото: Запорізька міська рада

Місцеві мешканці, з якими говорили кореспонденти "Телеграфу" зазначають, що вночі чули понад 10 вибухів. Відновлення енергопостачання обіцяють до 17 години. Враховуючи, що комунальних благ немає ще з 1:30 ночі, 16 годин в умовах зими можуть призвести до повного охолодження деяких будинків.

Вогнеборці тушать пожежу/ ДСНС Запоріжжя

Кількість пошкоджених будинків та комерційних приміщень йде на десятки. 12 багатоповерхівок з вибитими вікнами в Вознесенівському та Дніпровському районі. За даними ДСНС атаки йшли в дві хвилі. Внаслідок першої — спалахнула нежитлова прибудова до висотки. Під час другої хвилі близько другої ночі спалахнув торговий центр. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу

Також в Дніпровському районі міста ж пошкодження дорожнього полотна.

