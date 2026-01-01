Росія скинула КАБ на унікальний парк під Харковом - там жили екзотичні птахи і тварини (фото)

Чимало приміщень та вольєрів зруновано повністю

Росія 1 січня атакувала Харків КАБами. Одне з влучань сталось на території "Екопарку". Пошкоджено вольєри з тваринами, є загиблі птахи.

Що треба знати:

Один зі снарядів влучив у пташник та біля вольєра з тиграми

Деякі приміщення "Екопарку" повністю зруйновано

Один з КАБів влучив на територію зони відпочинку у Харкові

Як повідомив засновник "Екопарку" Олександр Фельдман, 1 січня територія парку потрапила під російський обстріл. Від КАБу постраждали приміщення для зимівлі хижаків та птахів. Є постраждалі серед тварин — леви та загиблі птахи.

Наслідки удару по "Екопарку" в Харкові. Фото: місцеві канали

Фельдман каже, що наразі працівники чекають на седативні рушниці, аби приспати хижаків та перевести у безпечне місце. Адже бомби влучили в приміщення, де були усі потрібні засоби для цього.

"Не знаємо, що з тиграми. Один забіг у триповерхову будівлю, інший сховався у напіввідчиненому вольєрі. Чекаємо на седативну рушницю, щоб перенести їх в інший вольєр. Пташник також постраждав: більшість птахів загинули, зокрема папуги, фазани та елітні птахи", — розповідає власник "Екопарку".

Як виглядає "Екопарк" після атаки. Фото: місцеві канали

За його словами, КАБ влучив у будівлю, де зимували екзотичні птахи, що потребують теплих умов утримання. Наразі наслідки та збитки атаки уточнюються.

Окрім того, у поліції Харківщини повідомили, що внаслідок російського удару в Харкові отримала поранення 44-річна жінка. КАБ влучив в зону відпочинку на території Малоданилівської громади.

Для довідки

Фельдман-Екопарк — регіональний ландшафтний парк у Дергачівському районі. На його території є 6 видів місцевих рослин, занесених у Червону Книгу України, 18 видів тварин, занесених в Червону Книгу України та 5 видів тварин, занесених до Європейського червоного списку. Зоопарк налічує близько 2 000 тварин та птахів.

