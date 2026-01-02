Часть Запорожья без тепла и света в морозы: какую погоду обещают на ближайшие дни (фото, видео)
Раненых нет, но десятки домов и помещений получили повреждения
Ночью Запорожье пережило одну из самых массовых атак. Россияне девять раз попали дронами по городу. Целились в жилые дома, объекты торговли и инфраструктуру. Пострадавших нет, но один из районов города без отопления и электроэнергии с ночи. В Запорожье в это время -5 градусов.
Что нужно знать:
- Заводской район, в том числе Павел-Кичкас, ночью без света и отопления.
- В городе -5°C, возобновление электроснабжения обещают до 17:00
- Длительное отсутствие тепла может привести к замерзанию систем отопления.
Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров отчитывается, что в области все абоненты со светом, чего не скажешь о городе. Один из районов — Заводской до сих пор в сложных условиях. Часть района – Павел-Кичкас, с ночи без отопления и электроэнергии.
Это потенциально чревато большими проблемами. Если система заполнена водой, через 6-8 часов вода охладится до 0 градусов, а еще через 6 часов начнет замерзать. Если расширится лед, трубы разорвет. Критическая температура для начала замерзания – от -5 до -7°C, что может произойти за 4-6 часов в неутепленных трубах. В Запорожье, по прогнозу, должно потеплеть днем до +2. В ближайшие дни мороза не будет.
Местные жители, с которыми говорили корреспонденты "Телеграфа", отмечают, что ночью слышали более 10 взрывов. Возобновление энергоснабжения обещают до 17 часов. Учитывая, что коммунальных благ нет еще с 1:30 ночи, 16 часов в условиях зимы может привести к полному охлаждению некоторых домов.
Количество поврежденных домов и коммерческих помещений идет на десятки. 12 многоэтажек с выбитыми окнами в Вознесеновском и Днепровском районе. По данным ГСЧС атаки шли в две волны. В результате первой вспыхнула нежилая пристройка к высотке. Во время второй волны около двух ночи вспыхнул торговый центр. Спасатели оперативно ликвидировали пожар
Также в Днепровском районе города повреждение дорожного полотна.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в новогоднюю ночь россияне атаковали Волынь. Пожар вспыхнул на объекте критической инфраструктуры.