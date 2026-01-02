Комаровський різко розкритикував ідею продажу ліків на АЗС

Відомий лікар Євгеній Комаровський розкритикував ініціативу продажу лікарських засобів на автозаправних станціях, заявивши, що така практика не має жодного стосунку до турботи про пацієнтів.

"Якщо йдеться про ліки з переліку автомобільної аптечки — я нічого не маю проти. Якщо це перев’язувальні матеріали або, умовно кажучи, якийсь дезінфекційний розчин для ран — та заради Бога, продавайте скільки завгодно, я нічого не маю проти", — зазначив він.

Водночас Комаровський наголосив, що якщо говорити загалом про лікарські засоби, то це є неправильним.

"Насправді, якщо ліки продаватимуться на заправках, це не має жодного стосунку до турботи про людей, і всі це прекрасно розуміють", — сказав лікар.

Він також звернув увагу на можливі наслідки для системи охорони здоров’я.

"За такою логікою професію фармацевта взагалі слід ліквідувати", — підкреслив лікар.

Раніше ідею уряду торгували ліками на АЗС різко розкритикували експерти, вказуючи що це результат лобізму великих операторів АЗС. Саме ж рішення було ухвалено з численними порушеннями процедури.