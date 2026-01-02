Рус

Комаровський різко розкритикував ідею продажу ліків на АЗС

Дмитро Романов
Євген Комаровський Новина оновлена 02 січня 2026, 18:23
Відомий лікар Євгеній Комаровський розкритикував ініціативу продажу лікарських засобів на автозаправних станціях, заявивши, що така практика не має жодного стосунку до турботи про пацієнтів.

"Якщо йдеться про ліки з переліку автомобільної аптечки — я нічого не маю проти. Якщо це перев’язувальні матеріали або, умовно кажучи, якийсь дезінфекційний розчин для ран — та заради Бога, продавайте скільки завгодно, я нічого не маю проти", — зазначив він.

Водночас Комаровський наголосив, що якщо говорити загалом про лікарські засоби, то це є неправильним.

"Насправді, якщо ліки продаватимуться на заправках, це не має жодного стосунку до турботи про людей, і всі це прекрасно розуміють", — сказав лікар.

Він також звернув увагу на можливі наслідки для системи охорони здоров’я.

"За такою логікою професію фармацевта взагалі слід ліквідувати", — підкреслив лікар.

Раніше ідею уряду торгували ліками на АЗС різко розкритикували експерти, вказуючи що це результат лобізму великих операторів АЗС. Саме ж рішення було ухвалено з численними порушеннями процедури.

