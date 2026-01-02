Комаровский подверг резкой критике идею продажи лекарств на АЗС

Известный врач Евгений Комаровский подверг критике инициативу продажи лекарственных средств на автозаправочных станциях, заявив, что такая практика не имеет никакого отношения к заботе о пациентах.

"Если речь идет о лекарствах из перечня автомобильной аптечки — я ничего не имею против. Если это перевязочные материалы или, условно говоря, какой-нибудь дезинфекционный раствор для ран — и ради Бога, продавайте сколько угодно, я ничего не имею против", — отметил он.

В то же время Комаровский подчеркнул, что если говорить в целом о лекарственных средствах, то это неправильно.

"На самом деле, если лекарство будет продаваться на заправках, это не имеет никакого отношения к заботе о людях, и все это прекрасно понимают", — сказал врач.

Он также обратил внимание на возможные последствия системы здравоохранения.

"По такой логике профессию фармацевта вообще следует ликвидировать", — подчеркнул врач.

Ранее идею правительства торговали лекарствами на АЗС подвергли резкой критике эксперты, указывая что это результат лоббизма крупных операторов АЗС. Само решение было принято с многочисленными нарушениями процедуры.