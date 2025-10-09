Ініційовані одним із виробників зміни призвели до зростання цін на ліки та скорочення податкових надходжень - експерт

Економічний експерт Олег Пендзин наголошує, що заборона маркетингових договорів мала негативні наслідки для ринку

Запроваджені за ініціативою фармацевтичної компанії "Дарниця" зміни до державного регулювання ринку ліків призвели до зростання роздрібних цін на препарати, зменшення їх доступності і скорочення податкових платежів від виробників. Про це йдеться в матеріалі видання "Главком".

Згідно з дослідженням Proxima Research, частка виробників у кінцевій ціні ліків складає до 72%.

Як зазначає "Главком", основним вигодонабувачем регуляторних змін стала "Дарниця". Попри зростання прибутковості, компанія не відобразила це у сплаті податків: за перше півріччя 2025 року вона перерахувала до бюджету 298,9 млн грн, що менше, ніж за аналогічний період 2024 року (326,4 млн грн).

Журналісти вказують, що відмова від маркетингових витрат дозволила компанії заощадити близько 1,3 млрд грн, із яких держава мала б отримати щонайменше 234 млн грн податку на прибуток.

Економічний експерт Олег Пендзин наголошує, що заборона маркетингових договорів мала негативні наслідки для ринку.

"Маркетингові послуги є важливим механізмом компенсації витрат для аптек і забезпечують доступність ліків для населення. Їх заборона разом з обмеженням націнок призвела до фінансової нестабільності та закриття аптечних закладів, особливо за межами великих міст", — зазначив економіст.

За оцінками експертів, державне втручання у ринкові механізми за ініціативи "Дарниці" не виправдало очікувань: замість зниження цін на ліки відбулося скорочення конкуренції, втрати аптечних мереж і зниження податкових надходжень.

Паралельно триває активна дискусія щодо ролі Антимонопольного комітету України (АМКУ) у ситуації, що склалася. За даними джерел "Главкома", компанія "Дарниця" продовжує тиснути на аптеки, подаючи скарги до АМКУ та звинувачуючи їх у "змові". Експерти ринку вважають, що такі дії спрямовані на подальшу концентрацію впливу виробника та можуть призвести до обмеження конкуренції. Згідно з міжнародними критеріями, рівень концентрації аптечного ринку в Україні залишається низьким, і будь-які адміністративні кроки проти аптечних мереж навпаки створюють ризики монополізації.