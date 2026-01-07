Це залежить від кожного: що потрібно робити, щоб вранці та ввечері рідше вимикали світло

Повсякденні звички мешканців країни безпосередньо впливають на стабільність електропостачання

В умовах регулярних атак, енергосистема України працює з підвищеним навантаженням, особливо в ранкові та вечірні години. Однак кожен може допомогти полегшити ситуацію, починаючи зі своєї квартири чи приватного будинку.

Що потрібно знати:

Пікове навантаження припадає на ранок та вечір

Економія електроенергії у цей час допомагає уникнути тривалих відключень

Енергомісткі прилади краще використовувати вночі – після 23:00

Про це народний депутат Сергій Нагорняк розповів "Телеграфу" у матеріалі: "Кожен може скоротити графіки відключень: нардеп дав поради, як знизити споживання електрики".

За його словами, найкраще переносити енергомістке споживання на нічний час після 23 вечора і до 6 ранку.

Важливо всією країною, кожному абсолютно, починаючи зі своєї квартири, свого приватного домогосподарства, вимикати світло та ощадливо споживати електричну енергію. За можливості переносити енергоємне споживання — таке як прання одягу або робота бойлера — на нічний час, принаймні після 23:00 вечора до 6:00 ранку каже Нагорняк.

Нардеп підкреслив, що якщо кожен українець дотримуватиметься такого правила, переналаштує свій побут, це зменшить навантаження в піковий час — ранковий та вечірній, бо це найскладніший час для енергосистеми.

Ми зазвичай балансуємо енергосистему в ці години за рахунок роботи теплоелектростанцій та гідроелектростанцій, а зараз значна кількість ТЕС та блоків ГЕС не в робочому стані через російські атаки. додав співрозмовник.

Саме тому балансувати систему в ранкові та вечірні години найскладніше, і саме тоді відключення електроенергії можуть бути найбільш тривалими.

Якщо ми переналаштуємо свій побут, то те, що кожен українець може зробити, і це важливо зробити підсумував співрозмовник.

