Або світло на роботі, або вдома. Нардеп дав тривожний прогноз по відключеннях в Україні

Українці мають реально оцінювати проблеми в енергетиці

Після Нового року відключень світла в Україні поменшало. Коли промисловість повернеться до повноцінної роботи після свят, графіки знову можуть стати більш жорсткими.

Що треба знати:

Ситуація з енергетикою складна і "хороших рішень" дуже мало

Електрики не вистачає і на побутових споживачів і на роботу промисловості

Українці мають реально оцінювати ситуацію, владі не треба надягати на людей "рожеві окуляри"

Про це у бліцінтерв'ю "Телеграфу" розповів Сергій Нагорняк — народний депутат України, голова підкомітету з енергоефективності та енергозбереження Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг: Кожен може скоротити графіки відключень: нардеп дав поради, як зменшити споживання електрики

Промисловість або буде забирати свою частку електроенергії, або знову ж таки через рішення Уряду, тиск на обласні військові адміністрації, вони обмежуватимуть споживання промисловості. У нас може виглядати картинка, ніби в квартирах відключення не тривалі, але промисловість буде терпіти, — пояснив Нагорняк

За його словами, зараз український бізнес і так на межі виживання. Складно і державним компаніям, і приватним, і навіть найменшому бізнесу: кафе, ресторанам.

Якщо кав'ярня працюватиме на генераторі, та кава буде золотою, умовно кажучи. Заклади харчування, лікарні не зможуть довгий час працювати на генераторах. Усі звикли до розумної ціни на електричну енергію, а згенерована електроенергія з дизель-генераторів надто дорога і нестабільна в першу чергу, — каже експерт

За його оцінками, українцям, на жаль, доведеться обирати між світлом вдома та роботою. На думку Нагорняка, про це треба відверто розмовляти з людьми.

У нас хороших рішень не так багато, і про це потрібно відверто з людьми говорити. Шкода, що про це відверто ніхто не говорить — ні Уряд, ні міністерство енергетики. Міністра досі немає, і навіть якщо він з'явиться, я не впевнений, що новий міністр наважиться відверто говорити з українцями про складні речі. Ця постійна бульбашка рожевих окулярів, що в нас все добре, — ми чули це з 2022 року, — зазначив нардеп

Він додав, що через це у людей складається ілюзія, що дійсно все добре. Однак насправді ситуація важка і влада має казати правду.

Я розумію, що потрібна здорова пропаганда під час війни, але принаймні інколи потрібно говорити людям відверті, складні речі і пояснювати, чому це так. Інакше ми житимемо в цій ілюзії та постійній брехні, Сергій Нагорняк

