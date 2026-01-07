Это зависит от каждого: что нужно делать, чтобы утром и вечером реже отключали свет

Повседневные привычки жителей страны напрямую влияют на стабильность электроснабжения

В условиях регулярных атак энергосистема Украины работает с повышенной нагрузкой, особенно в утренние и вечерние часы. Однако каждый житель страны может помочь облегчить ситуацию, начиная со своей квартиры или частного дома.

Что нужно знать:

Пиковая нагрузка приходится на утро и вечер

Экономия электроэнергии в это время помогает избежать длительных отключений

Энергоемкие приборы лучше использовать ночью — после 23:00

Об этом народный депутат Сергей Нагорняк рассказал "Телеграфу" в материале: "Каждый может сократить графики отключений: нардеп дал советы, как снизить потребление электричества".

По его словам, лучше всего переносить энергоемкое потребление на ночное время — после 23 вечера и до 6 утра.

Важно по всей стране, каждому абсолютно, начиная со своей квартиры, своего частного домохозяйства, выключать свет и экономно потреблять электрическую энергию. По возможности переносить энергоемкое потребление — такие, как стирка одежды или работа бойлера — на ночное время, по крайней мере, после 23:00 вечера до 6:00 утра говорит Нагорняк.

Нардеп подчеркнул, что если каждый украинец будет следовать такому правилу, перенастроит свой быт, это уменьшит нагрузку в пиковые часы — утренние и вечерние, потому что это самое сложное время для энергосистемы.

Мы обычно балансируем энергосистему в эти часы за счет работы теплоэлектростанций и гидроэлектростанций, а сейчас значительное количество ТЭС и блоков ГЭС не в рабочем состоянии из-за российских атак добавил собеседник.

Именно поэтому балансировать систему в утренние и вечерние часы сложнее всего, и именно тогда отключения электроэнергии могут быть наиболее продолжительными.

Если мы перенастроим свой быт, вот то, что каждый украинец может сделать, и это важно сделать подытожил собеседник.

