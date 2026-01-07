Є заготовані могили. Як виглядає одне з найбільших військових поховань у Харкові (репортаж)
Місце пам'яті та болю. Як виглядає харківське кладовище, де ховають загиблих за Україну
На околиці Харкова є місце, де ряди могил з українськими прапорами займають величезну територію. Те, що три роки тому було однією невеликою ділянкою, сьогодні перетворилося на три великі поля.
Фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував на одному з найбільших кладовищ прифронтового Харкова. Він поділився своїми емоціями від відвідування місця останнього спочинку багатьох наших захисників.
"А це — один із найбільших цвинтарів прифронтового Харкова. Спочатку тут була лише одна ділянка, де ховали наших захисників. Зараз їх уже три — по суті, три великі поля. Поховань настільки багато, що тут завжди є вже готові ями…" — розповідає фотокореспондент.
Що відомо про 18-те міське кладовище Харкова
18-те міське кладовище розташоване на південно-східній околиці міста, на проспекті Гагаріна у бік Безлюдівки. Головна його частина — Алея Слави, де поховані українські бійці. З початку повномасштабного вторгнення у 2022 році цей меморіальний сектор значно виріс.
Тут спочивають воїни ЗСУ, Тероборони, Нацгвардії та інших підрозділів. Вони загинули під час боїв за Харків, звільнення області та битв на Сході. Сотні прапорів над могилами Героїв стали доказом стійкості українців.
На кладовищі також є масові поховання цивільних людей, які загинули від обстрілів у 2022 році.
У перші місяці війни через неможливість ідентифікації багатьох ховали під номерами. Згодом проводили ексгумацію та ДНК-експертизи, щоб родичі змогли попрощатися з близькими.
Кладовище розташоване неподалік від аеропорту. Через своє розташування у 2022 році район неодноразово потрапляв під ворожі обстріли. На відміну від старих харківських цвинтарів, 18-те має сучасне планування з широкими алеями.
Зараз це місце національної пам'яті.
Нагадаємо, "Телеграф" показував, як напередодні Різдва виглядає Лісовий цвинтар. Родини полеглих захисників готуються до свята поруч із тими, кого втратили.