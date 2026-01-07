Рус

Є заготовані могили. Як виглядає одне з найбільших військових поховань у Харкові (репортаж)

Автор
Ірина Мазуренко ,
Дата публікації
Автор
Ян Доброносов, "Телеграф" Новина оновлена 07 січня 2026, 17:42

Місце пам'яті та болю. Як виглядає харківське кладовище, де ховають загиблих за Україну

На околиці Харкова є місце, де ряди могил з українськими прапорами займають величезну територію. Те, що три роки тому було однією невеликою ділянкою, сьогодні перетворилося на три великі поля.

Фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував на одному з найбільших кладовищ прифронтового Харкова. Він поділився своїми емоціями від відвідування місця останнього спочинку багатьох наших захисників.

Алея Слави на 18-му кладовищі Харкова
Меморіальний сектор для загиблих бійців різних підрозділів. Фото - Ян Доброносов, "Телеграф"

"А це — один із найбільших цвинтарів прифронтового Харкова. Спочатку тут була лише одна ділянка, де ховали наших захисників. Зараз їх уже три — по суті, три великі поля. Поховань настільки багато, що тут завжди є вже готові ями…" — розповідає фотокореспондент.

Могили захисників на прифронтовому цвинтарі
Могила бійця, який загинув на Сході. Фото - Ян Доброносов, "Телеграф"

Що відомо про 18-те міське кладовище Харкова

18-те міське кладовище розташоване на південно-східній околиці міста, на проспекті Гагаріна у бік Безлюдівки. Головна його частина — Алея Слави, де поховані українські бійці. З початку повномасштабного вторгнення у 2022 році цей меморіальний сектор значно виріс.

Могили захисників на прифронтовому цвинтарі
Одне з трьох великих полів для поховань захисників. Фото - Ян Доброносов, "Телеграф"

Тут спочивають воїни ЗСУ, Тероборони, Нацгвардії та інших підрозділів. Вони загинули під час боїв за Харків, звільнення області та битв на Сході. Сотні прапорів над могилами Героїв стали доказом стійкості українців.

Могили захисників на прифронтовому цвинтарі
Портрет загиблого воїна. Фото - Ян Доброносов, "Телеграф".

На кладовищі також є масові поховання цивільних людей, які загинули від обстрілів у 2022 році.

Три великі поля замість однієї ділянки
Ряди прапорів тягнуться через усю територію кладовища. Фото - Ян Доброносов, "Телеграф"

У перші місяці війни через неможливість ідентифікації багатьох ховали під номерами. Згодом проводили ексгумацію та ДНК-експертизи, щоб родичі змогли попрощатися з близькими.

Три великі поля замість однієї ділянки
Копачі могил. Фото - Ян Доброносов, "Телеграф"

Кладовище розташоване неподалік від аеропорту. Через своє розташування у 2022 році район неодноразово потрапляв під ворожі обстріли. На відміну від старих харківських цвинтарів, 18-те має сучасне планування з широкими алеями.

Три великі поля замість однієї ділянки
Неопізнані воїни. Фото - Ян Доброносов, "Телеграф".

Зараз це місце національної пам'яті.

Місце національної пам'яті у Харкові
Ще одне поле з могилами загиблих захисників Харкова. Фото - Ян Доброносов, "Телеграф"
Місце національної пам'яті у Харкові
Прапори над могилами воїнів, які полягли в боях за Україну. Фото - Ян Доброносов, "Телеграф"
Місце національної пам'яті у Харкові
Нові поховання на військовій ділянці харківського цвинтаря. Фото - Ян Доброносов, "Телеграф"
Поховання героїв різних підрозділів
На похованні бійця. Фото - Ян Доброносов, "Телеграф"
Поховання героїв різних підрозділів
Одна з трьох ділянок для поховань загиблих захисників. Фото - Ян Доброносов, "Телеграф"
Поховання героїв різних підрозділів
Сотні синьо-жовтих прапорів майорять над похованнями героїв. Фото - Ян Доброносов, "Телеграф"
ладовище, яке не перестає рости
Рідні несуть новорічні ялинки для полеглих родичів
ладовище, яке не перестає рости
Могили воїнів ЗСУ, які загинули, захищаючи Харків. Фото - Ян Доброносов, "Телеграф"
алея слави
Алея Слави на харківському кладовищі виросла до трьох великих полів. Фото - Ян Доброносов, "Телеграф"
цвинтар харків
Українські прапори над свіжими похованнями загиблих бійців. Фото - Ян Доброносов
Поховання героїв різних підрозділів
Поховання бійців. Фото - Ян Доброносов, "Телеграф".
Синьо-жовті стяги над могилами
Ряди могил українських захисників на 18-му кладовищі Харкова. Фото - Ян Доброносов
Синьо-жовті стяги над могилами
Сотні прапорів над могилами: репортаж з найбільшого військового кладовища Харкова. Фото - Ян Доброносов
Синьо-жовті стяги над могилами
Могили готують наперед: страшні кадри з харківського кладовища

