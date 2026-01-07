Є заготовані могили. Як виглядає одне з найбільших військових поховань у Харкові (репортаж)

Місце пам'яті та болю. Як виглядає харківське кладовище, де ховають загиблих за Україну

На околиці Харкова є місце, де ряди могил з українськими прапорами займають величезну територію. Те, що три роки тому було однією невеликою ділянкою, сьогодні перетворилося на три великі поля.

Фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував на одному з найбільших кладовищ прифронтового Харкова. Він поділився своїми емоціями від відвідування місця останнього спочинку багатьох наших захисників.

Меморіальний сектор для загиблих бійців різних підрозділів. Фото - Ян Доброносов, "Телеграф"

"А це — один із найбільших цвинтарів прифронтового Харкова. Спочатку тут була лише одна ділянка, де ховали наших захисників. Зараз їх уже три — по суті, три великі поля. Поховань настільки багато, що тут завжди є вже готові ями…" — розповідає фотокореспондент.

Могила бійця, який загинув на Сході. Фото - Ян Доброносов, "Телеграф"

Що відомо про 18-те міське кладовище Харкова

18-те міське кладовище розташоване на південно-східній околиці міста, на проспекті Гагаріна у бік Безлюдівки. Головна його частина — Алея Слави, де поховані українські бійці. З початку повномасштабного вторгнення у 2022 році цей меморіальний сектор значно виріс.

Одне з трьох великих полів для поховань захисників. Фото - Ян Доброносов, "Телеграф"

Тут спочивають воїни ЗСУ, Тероборони, Нацгвардії та інших підрозділів. Вони загинули під час боїв за Харків, звільнення області та битв на Сході. Сотні прапорів над могилами Героїв стали доказом стійкості українців.

Портрет загиблого воїна. Фото - Ян Доброносов, "Телеграф".

На кладовищі також є масові поховання цивільних людей, які загинули від обстрілів у 2022 році.

Ряди прапорів тягнуться через усю територію кладовища. Фото - Ян Доброносов, "Телеграф"

У перші місяці війни через неможливість ідентифікації багатьох ховали під номерами. Згодом проводили ексгумацію та ДНК-експертизи, щоб родичі змогли попрощатися з близькими.

Копачі могил. Фото - Ян Доброносов, "Телеграф"

Кладовище розташоване неподалік від аеропорту. Через своє розташування у 2022 році район неодноразово потрапляв під ворожі обстріли. На відміну від старих харківських цвинтарів, 18-те має сучасне планування з широкими алеями.

Неопізнані воїни. Фото - Ян Доброносов, "Телеграф".

Зараз це місце національної пам'яті.

Ще одне поле з могилами загиблих захисників Харкова. Фото - Ян Доброносов, "Телеграф"

Прапори над могилами воїнів, які полягли в боях за Україну. Фото - Ян Доброносов, "Телеграф"

Нові поховання на військовій ділянці харківського цвинтаря. Фото - Ян Доброносов, "Телеграф"

На похованні бійця. Фото - Ян Доброносов, "Телеграф"

Одна з трьох ділянок для поховань загиблих захисників. Фото - Ян Доброносов, "Телеграф"

Сотні синьо-жовтих прапорів майорять над похованнями героїв. Фото - Ян Доброносов, "Телеграф"

Рідні несуть новорічні ялинки для полеглих родичів

Могили воїнів ЗСУ, які загинули, захищаючи Харків. Фото - Ян Доброносов, "Телеграф"

Алея Слави на харківському кладовищі виросла до трьох великих полів. Фото - Ян Доброносов, "Телеграф"

Українські прапори над свіжими похованнями загиблих бійців. Фото - Ян Доброносов

Поховання бійців. Фото - Ян Доброносов, "Телеграф".

Ряди могил українських захисників на 18-му кладовищі Харкова. Фото - Ян Доброносов

Сотні прапорів над могилами: репортаж з найбільшого військового кладовища Харкова. Фото - Ян Доброносов

Могили готують наперед: страшні кадри з харківського кладовища

