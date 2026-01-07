Есть заготовленные могилы. Как выглядит одно из самых больших военных захоронений в Харькове (репортаж)
-
-
Место памяти и боли. Как выглядит харьковское кладбище, где хоронят погибших за Украину
На окраине Харькова есть место, где ряды могил с украинскими флагами занимают огромную территорию. То, что три года назад было одним небольшим участком, сегодня превратилось в три больших поля.
Фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на одном из самых больших кладбищ прифронтового Харькова. Он поделился своими эмоциями от посещения места последнего упокоения многих наших защитников.
"А это — одно из крупнейших кладбищ прифронтового Харькова. Сначала здесь был только один участок, где хоронили наших защитников. Сейчас их уже три — по сути, три больших поля. Похорон настолько много, что здесь всегда есть уже готовые ямы ..." — рассказывает фотокорреспондент.
Что известно о 18-м городском кладбище Харькова
18-е городское кладбище расположено на юго-восточной окраине города, на проспекте Гагарина в сторону Безлюдовки. Главная его часть – Аллея Славы, где похоронены украинские бойцы. С начала полномасштабного вторжения в 2022 году этот мемориальный сектор значительно вырос.
Здесь покоятся воины ВСУ, Теробороны, Нацгвардии и других подразделений. Они погибли во время боев за Харьков, освобождения области и сражений на Востоке. Сотни знамен над могилами Героев стали доказательством устойчивости украинцев.
На кладбище также есть массовые захоронения гражданских людей, погибших от обстрелов в 2022 году.
В первые месяцы войны из-за невозможности идентификации многих хоронили под номерами. Затем проводили эксгумацию и ДНК-экспертизы, чтобы родственники смогли попрощаться с близкими.
Кладбище расположено недалеко от аэропорта. Из-за своего расположения в 2022 году район неоднократно попадал под вражеские обстрелы. В отличие от старых харьковских кладбищ, 18-е имеет современную планировку с широкими аллеями.
Сейчас это место национальной памяти.
Напомним, "Телеграф" показывал, как в канун Рождества выглядит Лесное кладбище. Семьи погибших защитников готовятся к празднику рядом с потерявшими.