Есть заготовленные могилы. Как выглядит одно из самых больших военных захоронений в Харькове (репортаж)

Место памяти и боли. Как выглядит харьковское кладбище, где хоронят погибших за Украину

На окраине Харькова есть место, где ряды могил с украинскими флагами занимают огромную территорию. То, что три года назад было одним небольшим участком, сегодня превратилось в три больших поля.

Фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на одном из самых больших кладбищ прифронтового Харькова. Он поделился своими эмоциями от посещения места последнего упокоения многих наших защитников.

Мемориальный сектор для погибших бойцов разных подразделений. Фото — Ян Доброносов, "Телеграф"

"А это — одно из крупнейших кладбищ прифронтового Харькова. Сначала здесь был только один участок, где хоронили наших защитников. Сейчас их уже три — по сути, три больших поля. Похорон настолько много, что здесь всегда есть уже готовые ямы ..." — рассказывает фотокорреспондент.

Могила бойца, погибшего на Востоке. Фото — Ян Доброносов, "Телеграф"

Что известно о 18-м городском кладбище Харькова

18-е городское кладбище расположено на юго-восточной окраине города, на проспекте Гагарина в сторону Безлюдовки. Главная его часть – Аллея Славы, где похоронены украинские бойцы. С начала полномасштабного вторжения в 2022 году этот мемориальный сектор значительно вырос.

Одно из трех обширных полей для захоронений защитников. Фото — Ян Доброносов, "Телеграф"

Здесь покоятся воины ВСУ, Теробороны, Нацгвардии и других подразделений. Они погибли во время боев за Харьков, освобождения области и сражений на Востоке. Сотни знамен над могилами Героев стали доказательством устойчивости украинцев.

Портрет погибшего воина. Фото — Ян Доброносов, Телеграф.

На кладбище также есть массовые захоронения гражданских людей, погибших от обстрелов в 2022 году.

Ряды флагов тянутся через всю территорию кладбища. Фото — Ян Доброносов, "Телеграф"

В первые месяцы войны из-за невозможности идентификации многих хоронили под номерами. Затем проводили эксгумацию и ДНК-экспертизы, чтобы родственники смогли попрощаться с близкими.

Копатели могил. Фото — Ян Доброносов, "Телеграф"

Кладбище расположено недалеко от аэропорта. Из-за своего расположения в 2022 году район неоднократно попадал под вражеские обстрелы. В отличие от старых харьковских кладбищ, 18-е имеет современную планировку с широкими аллеями.

Неопознанные воины. Фото — Ян Доброносов, Телеграф.

Сейчас это место национальной памяти.

Еще одно поле с могилами погибших защитников Харькова. Фото — Ян Доброносов, "Телеграф"

Флаги над могилами воинов, погибших в боях за Украину. Фото — Ян Доброносов, "Телеграф"

Новые захоронения на военном участке харьковского кладбища. Фото — Ян Доброносов, "Телеграф"

На похоронах бойца. Фото — Ян Доброносов, "Телеграф"

Один из трех участков для захоронений погибших защитников. Фото — Ян Доброносов, "Телеграф"

Сотни сине-желтых флагов развеваются над погребениями героев. Фото — Ян Доброносов, "Телеграф"

Родные несут новогодние елки для погибших родственников

Могилы погибших воинов ВСУ, защищая Харьков. Фото — Ян Доброносов, "Телеграф"

Аллея Славы на харьковском кладбище выросла до трех больших полей. Фото — Ян Доброносов, "Телеграф"

Украинские флаги над свежими захоронениями погибших бойцов. Фото — Ян Доброносов

Погребение бойцов. Фото — Ян Доброносов, Телеграф.

Ряды могил украинских защитников на 18-м кладбище Харькова. Фото — Ян Доброносов

Сотни знамен над могилами: репортаж с крупнейшего военного кладбища Харькова. Фото — Ян Доброносов

Могилы готовят вперед: страшные кадры из харьковского кладбища

