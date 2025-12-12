Попроси погане — і все здійсниться. На легендарному цвинтарі у Львові є могила, яку обходять десятою дорогою (фото, відео)

Прокляте поховання реагує на злі думки і "виконує" побажання

У Львові є міська легенда, що стрімко набирає популярності серед місцевих — і лякає навіть тих, хто щодня працює на Личаківському цвинтарі.

Що треба знати:

У TikTok поширили моторошну легенду про "чорного чаклуна" Адама Пшиклинського, похованого на Личаківському цвинтарі

Блогери стверджують, що його могила нібито "виконує злі побажання" і реагує на ненависть

Користувачі мережі скептично сприйняли історію і навели докази

Це захоронення лякає навіть працівників Личаківського цвинтаря, розповідають автори блогу про містику "СЮР" у ТікТок. Як вони розповідають, там нібито спочиває Адам Пшиклинський — відлюдькуватий чорний чаклун, який за життя уникав людей, мешкав на околиці міста у темній хатині без вікон та ніколи не виходив вдень.

Кажуть, він знав такі речі, які не має знати жодна людина. Його боялися всі, а він ненавидів усіх. Сусіди розповідали, що ночами з його дому пахло паленим воском і завжди було чути глухе бурмотіння. Він практикував чорну магію і робив це не для сили, а зі злості розповідають у ТікТок

Коли він помер, його тіла ніхто не наважувався торкнутися. На Личаківський цвинтар його привезли майже потай, на світанку. Поховали осторонь від інших — ніби остерігалися, що навіть після смерті його присутність може завадити сусідам. Священник відмовився від повноцінної служби: лише жбурнув на землю кілька зернин солі й поспішив піти. І саме з цього почалося найстрашніше, зазначають блогери.

Личаківський цвинтар у Львові. Фото: karpatium.com.ua

Після поховання Пшиклинського місцеві почали розповідати, що його могила відчуває зло. Варто лише прийти до неї з ненавистю — і вона ніби "читає" тебе. Якщо прошепотіти лихе побажання, могила слухає, а потім виконує.

Одна жінка, кажуть, пошепки просила біля могили, щоб її сусідка перестала їй життя псувати. Через тиждень сусідку забрала швидка з невідомим діагнозом. Потім один чоловік хотів помститися колезі, який забрав у нього премію. Колега раптово зламав обидві руки. Люди думали, що це випадковість, поки не з'явилася закономірність — усі бажання, сказані на могилі Пшиклинського, мали щось спільне: вони були злі і виконувалися, до речі, тільки такі

Але кожна виконана примха мала ціну — і щораз жорсткішу. Бо чаклун нібито любив тільки одне: дивитися, як руйнуються людські долі. Наймоторошніше ж те, що навіть мовчання не рятувало: достатньо просто стояти поруч і думати про когось із ненавистю — могила починає реагувати, наче хтось всередині "дихає".

У коментарях до відео українці сприйняли цю легенду досить скептично. Автори показали у відео декілька надгробків старовинного цвинтаря, проте одна з підписниць додала у мережу власне фото з могилою нібито справжнього Адама Пшиклинського. Крім цього, дехто з користувачів зауважив, що насправді ця людина не була ніяким чаклуном, а польским художником.

Могила художника Адама Пшиклинського

Це відомий польський художник, який похований на легендарному Личаківському цвинтарі у Львові; його могила є частиною значної колекції надгробків видатних діячів культури та історії, розташованих на цьому історичному некрополі, і часто згадується як приклад мистецьких надгробків, поряд з Іваном Франком та іншими відомими постатями пишуть у мережі

