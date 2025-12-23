Рус

Ялинки з іграшками біля могил: як напередодні Різдва виглядає Лісовий цвинтар (фото, відео)

Галина Михайлова
Новина оновлена 23 грудня 2025, 16:50
Ялинки й різдвяні вінки на могилах загиблих. Фото Колаж "Телеграфу"

Родини полеглих захисників готуються до свята поруч із тими, кого втратили

За кілька днів до важливого свята для християн — Різдва деякі родини не готуються до святкування вдома. Родини полеглих героїв приходять до них на Лісовий цвинтар. Замість квітів в ці дні — ялинки, різдвяні вінки, новорічні прикраси.

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував на Лісовому в ці дні — тут розташована одна з найбільших алей для поховання героїв.

Лісовий цвинтар у Києві 23 грудня 2025 року
Лісовий цвинтар напередодні Різдва
Могила українського солдата на Лісовому цвинтарі
На могили постійно приносять квіти в пам'ять про полеглих
Могила українського солдата на Лісовому цвинтарі
Замість святкового столу — холодний камінь і ялинка

Обабіч доріжки — ряди синьо-жовтих стягів. Тут поховані українські військові, які загинули на різних ділянках фронту.

Рідні прибирають могили полеглих захисників перед святами на Лісовому цвинтарі
Рідні прибирають могили полеглих захисників перед святами
Лісовий цвинтар, 23 грудня 2025 року
Алея героїв напередодні християнського свята
Лісовий цвинтар, 23 грудня 2025 року
На Лісовому цвинтарі замість квітів — новорічні прикраси

Люди приходять до синів, чоловіків, батьків. Для них це єдиний шанс побути із рідними в святкові дні.

Лісовий цвинтар та родини полеглих, 23 грудня 2025 року
Родини приходять до героїв, щоб бути разом у свята
Лісовий цвинтар та родини полеглих, 23 грудня 2025 року
Родини героїв на Лісовому цвинтарі перед Різдвом
Лісовий цвинтар та родини полеглих, 23 грудня 2025 року
Свята без них, але поруч із ними

Родина Сергія Коваленка прийшла до нього напередодні Різдва. Дружина розповідає — загинув під Бахмутом.

Родина Сергія Коваленка на могилі
Родина Сергія Коваленка на могилі батька та чоловіка
Родина Сергія Коваленка на могилі на Лісовому цвинатрі, грудень 2025
Тут до Різдва ялинку прикрашають не вдома — а біля могил героїв

Чоловік був родом з Закарпаття, але вирішив залишитись в столиці. Казав, що його дитина тут народилась і виросла. Спочатку був в теробороні, потім — пішов далі. "Сам, будучи родом Закарпаття, скажу, для мене він приклад завжди буде. Лишився в Києві і окопи рив, і мішки тягав, а кожну ніч ходив, охороняв нашу Троєщину", — розповідає дружина. Потім була Кремінна, пізніше вивчився на зенітчика. Загинув 9 травня 2023 року.

Донька прикрашає могилу батька перед Різдвом, Лісовий цвинтар, грудень 2025
Донька прикрашає могилу батька перед Різдвом

Дружина та дочка приїжджають аби нарядити ялинки на могилі. "Наше Різдво тут. Новий рік тут. Всі свята ми тут. Він мені навіть приснився, що він нас чекає, щоб ми ялинку зробили. Тому я зранку прокинулась і кажу, доця — їдем. На жаль, у нас так все всі свята", — каже дружина.

В Київській області найбільша кількість військових поховані саме на Лісовому та Берковецькому кладовищах. На Лісовому цвинтарі перші могили військових датуються ще 2014 роком.

Лісове кладовище в Києві 23 грудня 2025 року
Різдвяні прикраси серед хрестів і прапорів
Лісове кладовище в Києві 23 грудня 2025 року
Прикрашені до Різдва могили героїв
Лісове кладовище в Києві 23 грудня 2025 року
Ялинки й різдвяні вінки на могилах тих, хто віддав життя за Україну
Лісове кладовище в Києві 23 грудня 2025 року
Родини прикрашають могили героїв до свят
Лісове кладовище в Києві 23 грудня 2025 року
На кладовищі приходять чимало дітей

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні наразі є кілька основних місць по регіонах для поховання полеглих військових, але є потреба створити єдину базу. Це потрібно, щоб пам'ять про героїв не стерлась.

