Ялинки з іграшками біля могил: як напередодні Різдва виглядає Лісовий цвинтар (фото, відео)

Родини полеглих захисників готуються до свята поруч із тими, кого втратили

За кілька днів до важливого свята для християн — Різдва деякі родини не готуються до святкування вдома. Родини полеглих героїв приходять до них на Лісовий цвинтар. Замість квітів в ці дні — ялинки, різдвяні вінки, новорічні прикраси.

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував на Лісовому в ці дні — тут розташована одна з найбільших алей для поховання героїв.

Лісовий цвинтар напередодні Різдва

На могили постійно приносять квіти в пам'ять про полеглих

Замість святкового столу — холодний камінь і ялинка

Обабіч доріжки — ряди синьо-жовтих стягів. Тут поховані українські військові, які загинули на різних ділянках фронту.

Рідні прибирають могили полеглих захисників перед святами

Алея героїв напередодні християнського свята

На Лісовому цвинтарі замість квітів — новорічні прикраси

Люди приходять до синів, чоловіків, батьків. Для них це єдиний шанс побути із рідними в святкові дні.

Родини приходять до героїв, щоб бути разом у свята

Родини героїв на Лісовому цвинтарі перед Різдвом

Свята без них, але поруч із ними

Родина Сергія Коваленка прийшла до нього напередодні Різдва. Дружина розповідає — загинув під Бахмутом.

Родина Сергія Коваленка на могилі батька та чоловіка

Тут до Різдва ялинку прикрашають не вдома — а біля могил героїв

Чоловік був родом з Закарпаття, але вирішив залишитись в столиці. Казав, що його дитина тут народилась і виросла. Спочатку був в теробороні, потім — пішов далі. "Сам, будучи родом Закарпаття, скажу, для мене він приклад завжди буде. Лишився в Києві і окопи рив, і мішки тягав, а кожну ніч ходив, охороняв нашу Троєщину", — розповідає дружина. Потім була Кремінна, пізніше вивчився на зенітчика. Загинув 9 травня 2023 року.

Донька прикрашає могилу батька перед Різдвом

Дружина та дочка приїжджають аби нарядити ялинки на могилі. "Наше Різдво тут. Новий рік тут. Всі свята ми тут. Він мені навіть приснився, що він нас чекає, щоб ми ялинку зробили. Тому я зранку прокинулась і кажу, доця — їдем. На жаль, у нас так все всі свята", — каже дружина.

В Київській області найбільша кількість військових поховані саме на Лісовому та Берковецькому кладовищах. На Лісовому цвинтарі перші могили військових датуються ще 2014 роком.

Різдвяні прикраси серед хрестів і прапорів

Прикрашені до Різдва могили героїв

Ялинки й різдвяні вінки на могилах тих, хто віддав життя за Україну

Родини прикрашають могили героїв до свят

На кладовищі приходять чимало дітей

