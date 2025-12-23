Ялинки з іграшками біля могил: як напередодні Різдва виглядає Лісовий цвинтар (фото, відео)
Родини полеглих захисників готуються до свята поруч із тими, кого втратили
За кілька днів до важливого свята для християн — Різдва деякі родини не готуються до святкування вдома. Родини полеглих героїв приходять до них на Лісовий цвинтар. Замість квітів в ці дні — ялинки, різдвяні вінки, новорічні прикраси.
Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував на Лісовому в ці дні — тут розташована одна з найбільших алей для поховання героїв.
Обабіч доріжки — ряди синьо-жовтих стягів. Тут поховані українські військові, які загинули на різних ділянках фронту.
Люди приходять до синів, чоловіків, батьків. Для них це єдиний шанс побути із рідними в святкові дні.
Родина Сергія Коваленка прийшла до нього напередодні Різдва. Дружина розповідає — загинув під Бахмутом.
Чоловік був родом з Закарпаття, але вирішив залишитись в столиці. Казав, що його дитина тут народилась і виросла. Спочатку був в теробороні, потім — пішов далі. "Сам, будучи родом Закарпаття, скажу, для мене він приклад завжди буде. Лишився в Києві і окопи рив, і мішки тягав, а кожну ніч ходив, охороняв нашу Троєщину", — розповідає дружина. Потім була Кремінна, пізніше вивчився на зенітчика. Загинув 9 травня 2023 року.
Дружина та дочка приїжджають аби нарядити ялинки на могилі. "Наше Різдво тут. Новий рік тут. Всі свята ми тут. Він мені навіть приснився, що він нас чекає, щоб ми ялинку зробили. Тому я зранку прокинулась і кажу, доця — їдем. На жаль, у нас так все всі свята", — каже дружина.
В Київській області найбільша кількість військових поховані саме на Лісовому та Берковецькому кладовищах. На Лісовому цвинтарі перші могили військових датуються ще 2014 роком.
Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні наразі є кілька основних місць по регіонах для поховання полеглих військових, але є потреба створити єдину базу. Це потрібно, щоб пам'ять про героїв не стерлась.