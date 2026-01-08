Мільйонери-пенсіонери: колишній ДАІшник з дружиною накупили елітної нерухомості
Вони мають не тільки квартири в центрі Києва, а й маєток в Конча-Заспі
Поки в Україні одні пенсіонери ледь зводять кінці з кінцями, інші стають доларовими мільйонерами без бізнесу. До таких осіб можна віднести колишнього головного ДАІшника Олександра Міленіна. Він наприкінці грудня 2025-го виграв позов проти Пенсійного фонду. Тепер колишній правоохоронець отримуватиме майже 133 тис. грн пенсії.
Що треба знати:
- З моменту виходу на пенсію у 2023 році Міленін встиг стати доларовим мільйонером та купити не тільки елітне авто
- Дружина експравоохоронця теж не має бізнесу, але це не заважає їй купляти елітну нерухомість
- Загальна вартість нерухомості подружжя становить 136 млн грн
Про це йдеться у матеріалі "Телеграф" — Колишній ДАІшник відсудив собі пенсію в 133 тис. грн: йому належать квартири в Києві на кілька мільйонів доларів.
67-річний Олександр Леонідович Міленін офіційно не займається бізнесом, однак його статки за час перебування на пенсії значно зросли. Так, у 2023 він купив:
- BMW X5 2023 р.в;
- маєток в Конча-Заспі;
- квартиру площею 244 кв. м в центрі столиці.
При цьому йому вже належало дві елітні квартири, а його дружині — ще три квартири та чотири паркомісця. Подружжя Міленіни – доларові мільйонери. Попри те, що все життя Олександр Леонідович присвятив службі в правоохоронних органах, він зумів заробити вражаючі статки, які продовжують збільшуватись.
У грудні 2023 Міленін купив будинок площею 581,9 кв. м в Конча-Заспі. Землю, на якій знаходиться маєток, оформили на колишнього правоохоронця в жовтні того ж року. Ця нерухомість може коштувати близько 40 млн грн. А ще до того ж колишній ДАІшник має три квартири в центрі Києва.
У травні 2023-го Міленін придбав квартиру площею 244 кв. м на вул. Протасів Яр, 8 (ЖК "Альпійське містечко"). Зараз таке житло коштує близько 27 млн грн. Додамо, що квартири без ремонту може коштувати на 40% менше.
У червні 2023-го Олександр Леонідович купив новенький чорний BMW X5. Зараз, у 2026-му, така автівка коштує до 100 тис. доларів (4,2 млн грн). Тобто тільки у 2023-му ринкова вартість авто та нерухомості, які придбав генерал на пенсії, – понад 60 млн грн.
Не варто забувати, що у 2014 Міленін став власником квартири площею 133,2 кв. м в ЖК ARCH House. На той момент комплекс тільки ввели в експлуатацію, тобто ймовірніше це була інвестиція. Зараз така квартира в центрі столиці недалеко від Київського велотреку може коштувати близько 14 млн грн.
Першою елітною нерухомістю правоохоронця стала 133-метрова квартира на Кловському узвозі, 7, у підніжжя київських Липок (ЖК Carnegie Tower). Житло оформили на Міленіна ще у лютому 2013. Квартира такою площею в цьому ЖК коштує близько 12 млн грн.
Яку нерухомість має дружина Міленіна
69-річна Галія Талібуллівна з 2016-го володіє т. зв. "СБУшною еліткою" – квартирою в будинку на столичній вулиці Паторжинського, 14. Це один з найдорожчих будинків в Києві. Чотирикімнатна квартира пані Галії площею 175,9 кв. м може коштувати близько 20 млн грн. Вона також має паркомісце в цьому будинку.
У власності пенсіонерки дві квартири на Кловському узвозі, 7, а ще — три паркомісця в цьому ж будинку. Площі квартир Галії – 189,2 та 154,5 кв. м (оформлені 28 лютого 2013-го). Дві такі квартири можуть коштувати близько 30 млн грн.
За підрахунками, ринкова вартість цієї нерухомості пенсіонерів зараз складає 136 млн грн. Це приблизно 3 172 912 доларів.
