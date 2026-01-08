Мільйонери-пенсіонери: колишній ДАІшник з дружиною накупили елітної нерухомості

Вони мають не тільки квартири в центрі Києва, а й маєток в Конча-Заспі

Поки в Україні одні пенсіонери ледь зводять кінці з кінцями, інші стають доларовими мільйонерами без бізнесу. До таких осіб можна віднести колишнього головного ДАІшника Олександра Міленіна. Він наприкінці грудня 2025-го виграв позов проти Пенсійного фонду. Тепер колишній правоохоронець отримуватиме майже 133 тис. грн пенсії.

Що треба знати:

З моменту виходу на пенсію у 2023 році Міленін встиг стати доларовим мільйонером та купити не тільки елітне авто

Дружина експравоохоронця теж не має бізнесу, але це не заважає їй купляти елітну нерухомість

Загальна вартість нерухомості подружжя становить 136 млн грн

Про це йдеться у матеріалі "Телеграф" — Колишній ДАІшник відсудив собі пенсію в 133 тис. грн: йому належать квартири в Києві на кілька мільйонів доларів.

67-річний Олександр Леонідович Міленін офіційно не займається бізнесом, однак його статки за час перебування на пенсії значно зросли. Так, у 2023 він купив:

BMW X5 2023 р.в;

маєток в Конча-Заспі;

квартиру площею 244 кв. м в центрі столиці.

При цьому йому вже належало дві елітні квартири, а його дружині — ще три квартири та чотири паркомісця. Подружжя Міленіни – доларові мільйонери. Попри те, що все життя Олександр Леонідович присвятив службі в правоохоронних органах, він зумів заробити вражаючі статки, які продовжують збільшуватись.

У грудні 2023 Міленін купив будинок площею 581,9 кв. м в Конча-Заспі. Землю, на якій знаходиться маєток, оформили на колишнього правоохоронця в жовтні того ж року. Ця нерухомість може коштувати близько 40 млн грн. А ще до того ж колишній ДАІшник має три квартири в центрі Києва.

Будинок в Кончі-Заспі

У травні 2023-го Міленін придбав квартиру площею 244 кв. м на вул. Протасів Яр, 8 (ЖК "Альпійське містечко"). Зараз таке житло коштує близько 27 млн грн. Додамо, що квартири без ремонту може коштувати на 40% менше.

Ціни на Протасовому Яру

У червні 2023-го Олександр Леонідович купив новенький чорний BMW X5. Зараз, у 2026-му, така автівка коштує до 100 тис. доларів (4,2 млн грн). Тобто тільки у 2023-му ринкова вартість авто та нерухомості, які придбав генерал на пенсії, – понад 60 млн грн.

Не варто забувати, що у 2014 Міленін став власником квартири площею 133,2 кв. м в ЖК ARCH House. На той момент комплекс тільки ввели в експлуатацію, тобто ймовірніше це була інвестиція. Зараз така квартира в центрі столиці недалеко від Київського велотреку може коштувати близько 14 млн грн.

Першою елітною нерухомістю правоохоронця стала 133-метрова квартира на Кловському узвозі, 7, у підніжжя київських Липок (ЖК Carnegie Tower). Житло оформили на Міленіна ще у лютому 2013. Квартира такою площею в цьому ЖК коштує близько 12 млн грн.

Яку нерухомість має дружина Міленіна

69-річна Галія Талібуллівна з 2016-го володіє т. зв. "СБУшною еліткою" – квартирою в будинку на столичній вулиці Паторжинського, 14. Це один з найдорожчих будинків в Києві. Чотирикімнатна квартира пані Галії площею 175,9 кв. м може коштувати близько 20 млн грн. Вона також має паркомісце в цьому будинку.

Галія Талібуллівна - дружина генерала Міленіна

Квартира, як у дружини генерала

У власності пенсіонерки дві квартири на Кловському узвозі, 7, а ще — три паркомісця в цьому ж будинку. Площі квартир Галії – 189,2 та 154,5 кв. м (оформлені 28 лютого 2013-го). Дві такі квартири можуть коштувати близько 30 млн грн.

За підрахунками, ринкова вартість цієї нерухомості пенсіонерів зараз складає 136 млн грн. Це приблизно 3 172 912 доларів.

