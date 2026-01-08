Миллионеры-пенсионеры: бывший ГАИшник с женой накупили элитной недвижимости

У них не только квартиры в центре Киева, но и имение в Конча-Заспе

Пока в Украине одни пенсионеры едва сводят концы с концами, другие становятся долларовыми миллионерами без бизнеса. К таким лицам можно отнести бывшего главного ГАИшника Александра Милленина. Он в конце декабря 2025 выиграл иск против Пенсионного фонда. Теперь бывший правоохранитель будет получать почти 133 тыс. грн пенсии.

Что нужно знать:

С момента ухода на пенсию в 2023 году Миленин успел стать долларовым миллионером и купить не только элитное авто

У жены экс-правохранителя тоже нет бизнеса, но это не мешает ей покупать элитную недвижимость

Общая стоимость недвижимости супругов составляет 136 млн грн

Об этом говорится в материале "Телеграфа" - Бывший ГАИшник отсудил себе пенсию в 133 тыс. грн: ему принадлежат квартиры в Киеве на несколько миллионов долларов.

67-летний Александр Леонидович Миленин официально не занимается бизнесом, однако его состояние за время пребывания на пенсии значительно возросло. Так, в 2023 он купил:

BMW X5 2023 г.в;

имение в Конча-Заспе;

квартиру площадью 244 кв. м в центре столицы.

При этом ему уже принадлежали две элитные квартиры, а его жене — еще три квартиры и четыре паркоместа. Супруги Миленины – долларовые миллионеры. Несмотря на то, что всю жизнь Александр Леонидович посвятил службе в правоохранительных органах, он сумел заработать впечатляющее состояние, которое продолжает увеличиваться.

В декабре 2023 года Миленин купил дом площадью 581,9 кв. м в Конче-Заспе. Землю, на которой находится имение, оформили на бывшего правоохранителя в октябре того же года. Эта недвижимость может стоить около 40 млн. грн. А еще к тому же у бывшего ГАИшника три квартиры в центре Киева.

Дом в Конче-Заспе

В мае 2023 года Миленин приобрел квартиру площадью 244 кв. м по ул. Протасов Яр, 8 (ЖК "Альпийский городок"). Сейчас такое жилье стоит около 27 млн грн. Добавим, что квартиры без ремонта могут стоить на 40% меньше.

Цены на Протасовом Яру

В июне 2023 года Александр Леонидович купил новенький черный BMW X5. Сейчас, в 2026-м, такой автомобиль стоит до 100 тыс. долларов (4,2 млн грн). То есть только в 2023-м рыночная стоимость авто и недвижимости, приобретенных генералом на пенсии, – более 60 млн грн.

Не стоит забывать, что в 2014 году Миленин стал владельцем квартиры площадью 133,2 кв. м в ЖК ARCH House. На тот момент комплекс только ввели в эксплуатацию, то есть вероятнее всего это была инвестиция. Сейчас такая квартира в центре столицы недалеко от Киевского велотрека может стоить около 14 млн грн.

Первой элитной недвижимостью правоохранителя стала 133-метровая квартира на Кловском спуске, 7, у подножия киевских Липок (ЖК Carnegie Tower). Жилье оформили на Милленина еще в феврале 2013 года. Квартира такой площадью в этом ЖК стоит около 12 млн грн.

Какую недвижимость имеет жена Милленина

69-летняя Галия Талибуловна с 2016-го владеет т. н. "СБУшной элиткой" – квартирой в доме по столичной улице Паторжинского, 14. Это один из самых дорогих домов в Киеве. Четырехкомнатная квартира Галии площадью 175,9 кв. м может стоить около 20 млн грн. Она также имеет паркоместо в этом доме.

Галия Талибулловна – жена генерала Милленина

Квартира, как у жены генерала

В собственности пенсионерки две квартиры на Кловском спуске, 7, а также еще три паркоместа в этом же доме. Площадь квартир Галлии – 189,2 и 154,5 кв. м (оформлены 28 февраля 2013-го). Две такие квартиры могут стоить около 30 млн грн.

По подсчетам, рыночная стоимость этой недвижимости пенсионеров сейчас составляет 136 млн грн. Это примерно 3 172 912 долларов.

