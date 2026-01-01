Вистачить на комуналку? Скільки грошей з Нацкешбека може отримувати звичайна сім'я

Держава продовжує повертати частину витрат за придбані продукти

У держбюджеті на 2026 рік передбачено фінансування програми національного кешбеку. Однак суми, які реально можуть одержати українські сім’ї, залишаються доволі помірними.

Що потрібно знати:

Програма повертає 10% вартості товарів українського виробництва

При регулярних покупках українських товарів сума може зрости

Нарахування відбувається автоматично, без заяв та додаткових дій

Про це йдеться в матеріалі "Телеграфа": "Золотих гір не чекати? Скільки насправді капає на картку за національний кешбек і на що його вистачить" .

Національний кешбек – це програма, за якою держава повертає вам 10% вартості товарів українського виробництва. Здавалося б, непогано: купив продуктів на тисячу гривень – отримав сотню. Але реальність дещо інша. Кешбек нараховується не на всі товари. Тютюн та міцний алкоголь у програму не потрапляють. Виняток – вино без додавання спирту та медові напої. По-друге, є місячний ліміт: максимум 3000 гривень повернення. Звучить непогано, але щоб отримати цю суму, треба витратити 30 тисяч гривень на українські товари за місяць. Для більшості родин це нереальна цифра. Також далеко не всі магазини приєдналися до програми.

Так, у середньому звичайна українська сім’я, яка закуповує у супермаркетах переважно товари вітчизняного виробництва, може розраховувати на 100–120 гривень кешбеку на місяць. На рік це становить приблизно 1200–1400 гривень.

Кешбек – скільки надходить грошей за місяць. Скріншот: "Телеграф"

Для тих, хто регулярно обирає українські товари та робить більше покупок, сума може бути вищою — до 200–300 гривень на місяць. Проте навіть максимальні виплати, які сягають близько 3000 гривень на рік, отримують лише одиниці. Додамо, що, наприклад, плата за комуналку у місяць становить 3000 — 4000 тис. грн.

Варто додати, що кешбек нараховується автоматично без додаткових заявок або дій з боку покупця. Гроші повертаються на окрему картку після придбання українських товарів.

Тому національний кешбек слід сприймати саме як бонус, а не як джерело прибутку.

Як працюватиме національний кешбек у 2026 році. Інфографіка: "Телеграф"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, у яких магазинах можна витрачати тисячу Зеленського. Названо повний список.