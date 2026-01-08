А ви знаходили таку? Українець показав унікальну п'ятигривневу монету

Чоловік зіткнувся із цікавим шлюбом

Українець знайшов унікальну монету. Вона може мати підвищену цінність.

Про це власник розповів у Facebook.

Йдеться про п'ятигривневу монету, яку НБУ ввів в обіг з 2019 року. Однак від стандарту вона відрізняється декількома вадами — у трьох місцях по краю має виступи-приливи.

"Зліва ледь виступ, по центру більший, з права найбільший виступ", — описує знахідку власник.

У зв’язку з цим чоловік перейнявся питанням, чи може така монета мати якусь колекційну цінність.

Цікава монета номіналом п’ять гривень

"Телеграф" проаналізував коментарі під постом автора, а також уточнив у ШІ інформацію щодо таких особливостей.

Як виявилося, судячи з усього, такі 5 гривень не мають особливої колекційної ваги, проте їх цінність все ж таки може бути підвищена.

Пише один із учасників групи "Ідентифікація знахідок"

Штучний інтелект також проаналізував фото монети та дійшов висновку, що суттєвість цінності така монета не має. Проте уточнив, що коштуватиме вона може більше.

"Швидше за все, це надлишок металу через:

невелике пошкодження/знос штампа,

надмірне змащування або навпаки — недостатній тиск,

або задирка на заготовці, яка "видавилася" під час карбування.

Такі дефекти на 5-гривневих монетах 2019–2022 років трапляються досить часто (особливо на перших роках випуску), але саме по краю у вигляді різних за розміром виступів — це вже помітний брак", — пояснив ШІ.

Скільки може коштувати така монета

На думку ШІ, такі 5 гривень можуть бути цікавими у вузьких колах поціновувачів, але платити багато за неї навряд чи хтось наважиться. Проте цілком реалістично очікувати, що вона може коштувати від кількох десятків до кількох сотень гривень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що нова монета може з’явитися в Україні на Новий рік.